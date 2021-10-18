Mirzapur News: मिर्जापुर स्टेशन होकर चलेंगी तीन स्पेशल ट्रेनें दक्षिण भारत से आने वालों को मिलेगी राहत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:38 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:38 AM IST
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मिर्जापुर। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में मैसूर-दरभंगा, बंगलूरू-दानापुर और छपरा-उधना विशेष ट्रेनें मिर्जापुर स्टेशन पर ठहरेंगी। इससे दक्षिण भारत, बिहार और गुजरात की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि गाड़ी संख्या 06221 मैसूर-दरभंगा एकतरफा विशेष एक्सप्रेस 23 नवंबर को मैसूर से रात 8:05 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन 24 नवंबर की रात 11:43 बजे मिर्जापुर पहुंचेगी और दो मिनट ठहराव के बाद 11:45 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए रवाना होगी। 25 नवंबर को सुबह 11:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी।
इसी तरह गाड़ी संख्या 06557 बंगलूरू सिटी-दानापुर एकतरफा विशेष एक्सप्रेस 24 नवंबर को रात 11:55 बजे बंगलूरू से रवाना होगी। यह 25 नवंबर की रात 10:48 बजे मिर्जापुर पहुंचेगी और दो मिनट ठहराव के बाद 10:50 बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह चार बजे दानापुर पहुंचेगी।
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गाड़ी संख्या 06558 बंगलूरू सिटी-दानापुर विशेष एक्सप्रेस 25 नवंबर को भी संचालित होगी। यह 26 नवंबर की रात 10:48 बजे मिर्जापुर पहुंचेगी और दो मिनट रुकने के बाद आगे रवाना होगी।
वहीं, गाड़ी संख्या 05305 छपरा-उधना एकतरफा विशेष ट्रेन 21 नवंबर को छपरा से शाम 6:20 बजे रवाना होगी। यह 22 नवंबर की सुबह 4:55 बजे मिर्जापुर पहुंचेगी और पांच मिनट ठहराव के बाद प्रयागराज छिवकी के लिए रवाना होगी। 23 नवंबर की सुबह 5:20 बजे उधना पहुंचेगी।
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उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि गाड़ी संख्या 06221 मैसूर-दरभंगा एकतरफा विशेष एक्सप्रेस 23 नवंबर को मैसूर से रात 8:05 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन 24 नवंबर की रात 11:43 बजे मिर्जापुर पहुंचेगी और दो मिनट ठहराव के बाद 11:45 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए रवाना होगी। 25 नवंबर को सुबह 11:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी।
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इसी तरह गाड़ी संख्या 06557 बंगलूरू सिटी-दानापुर एकतरफा विशेष एक्सप्रेस 24 नवंबर को रात 11:55 बजे बंगलूरू से रवाना होगी। यह 25 नवंबर की रात 10:48 बजे मिर्जापुर पहुंचेगी और दो मिनट ठहराव के बाद 10:50 बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह चार बजे दानापुर पहुंचेगी।
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गाड़ी संख्या 06558 बंगलूरू सिटी-दानापुर विशेष एक्सप्रेस 25 नवंबर को भी संचालित होगी। यह 26 नवंबर की रात 10:48 बजे मिर्जापुर पहुंचेगी और दो मिनट रुकने के बाद आगे रवाना होगी।
वहीं, गाड़ी संख्या 05305 छपरा-उधना एकतरफा विशेष ट्रेन 21 नवंबर को छपरा से शाम 6:20 बजे रवाना होगी। यह 22 नवंबर की सुबह 4:55 बजे मिर्जापुर पहुंचेगी और पांच मिनट ठहराव के बाद प्रयागराज छिवकी के लिए रवाना होगी। 23 नवंबर की सुबह 5:20 बजे उधना पहुंचेगी।