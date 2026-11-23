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इसके अलावा सीओ कार्यालय में तैनात मुनेंद्र पाल का स्थानांतरण कमिश्नरेट प्रयागराज में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर किया गया है। निरीक्षक से सीओ बने देव प्रकाश को रेंज कार्यालय से 39वीं वाहिनी पीएसी में भेजा गया है। विज्ञापन

वहीं, रायबरेली में तैनात सीओ योगेंद्र बहादुर और कमिश्नरेट कानपुर नगर में सहायक पुलिस आयुक्त दिलीप सिंह का स्थानांतरण मिर्जापुर किया गया है। इसके अलावा सीओ फतेहपुर बृजमोहन राय और सीओ सोनभद्र राज सोनकर को एपीटीएस चुनार, मिर्जापुर भेजा गया है। इसके अलावा सीओ कार्यालय में तैनात मुनेंद्र पाल का स्थानांतरण कमिश्नरेट प्रयागराज में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर किया गया है। निरीक्षक से सीओ बने देव प्रकाश को रेंज कार्यालय से 39वीं वाहिनी पीएसी में भेजा गया है।वहीं, रायबरेली में तैनात सीओ योगेंद्र बहादुर और कमिश्नरेट कानपुर नगर में सहायक पुलिस आयुक्त दिलीप सिंह का स्थानांतरण मिर्जापुर किया गया है। इसके अलावा सीओ फतेहपुर बृजमोहन राय और सीओ सोनभद्र राज सोनकर को एपीटीएस चुनार, मिर्जापुर भेजा गया है।

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मिर्जापुर। जिले में तीन क्षेत्राधिकारियों (सीओ) का स्थानांतरण कर दिया गया है, जबकि चार सीओ को गैर जनपद से मिर्जापुर भेजा गया है। पिछले तीन वर्षों से जिले में तैनात सीओ लालगंज अमर बहादुर का स्थानांतरण प्रतापगढ़ कर दिया गया है। वह सीओ ऑपरेशन और सीओ सदर सर्किल की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।