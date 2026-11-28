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इसमें परीक्षा व्यवस्था, केंद्रों पर उपलब्ध संसाधनों और आगामी परीक्षाओं की तैयारियों पर चर्चा की गई। कुलपति ने नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने पर जोर दिया।कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक हरीश चंद्र को सभी परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए निर्देश जारी करने को कहा। नोडल केंद्रों को उत्तर पुस्तिकाएं समाप्त होने से कम से कम दो दिन पहले विश्वविद्यालय को सूचना देने के निर्देश दिए, ताकि समय से उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा सकें।बैठक में बीएड, बीपीएड, एमएड, कृषि विज्ञान और एलएलबी की परीक्षाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कुलपति ने इन पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियां जल्द घोषित करने के निर्देश दिए। संवाद