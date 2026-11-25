विज्ञापन

बड़गड़ा गांव निवासी अमरेश का 13 वर्षीय बेटा आदर्श परिवार के एक सदस्य को खेत में रोटावेटर से जुताई करते देखने गया था। इसी दौरान वह रोटावेटर की चपेट में आ गया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आदर्श चौधरी रामहरख सिंह इंटर कॉलेज में कक्षा आठ का छात्र था। वह माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक छोटी बहन है।हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। बेटे की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना से गांव में शोक छाया हुआ है।