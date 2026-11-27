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थाना क्षेत्र के जमुई गांव निवासी भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व जिला महामंत्री राजेंद्र सिंह पटेल (60) अपने भतीजे आशु (28) के साथ बुधवार देर रात मिर्जापुर शहर में शादी समारोह से लौट रहे थे। देवरी कला गांव के सामने मोड़ पर बगल से गुजर रहे ट्रेलर ने स्कार्पियो में टक्कर मार दी। इससे गाड़ी पलट गई और अगला पहिया टूटकर दूर जा गिरा।हादसे में गाड़ी चला रहे राजेंद्र सिंह पटेल को गंभीर चोटें आईं, जबकि भतीजे आशु को हल्की चोट लगी। सूचना पर पहुंचे परिजन दोनों को मंडलीय अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।