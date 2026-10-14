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Mirzapur News: मिर्जापुर के रतन यादव ने बस्ती के सत्यम को 5-0 से हराया

Wed, 14 Oct 2026 01:26 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:26 AM IST
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Ratan Yadav from Mirzapur defeated Satyam from Basti 5-0.
प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का हाथ मिलाकर शुभारंभ करते पहलवान । स्रोत- खेल वि - फोटो : 1
प्रदेश स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ, मंडलायुक्त ने किया उद्घाटन
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मिर्जापुर। पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष पर मंगलवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम, भिस्कुरी पहाड़ी में प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हुई। खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के समन्वय से क्षेत्रीय खेल कार्यालय, विंध्याचल मंडल की ओर से आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन मंडलायुक्त राजेश प्रकाश ने किया।
उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन और डोपिंग के प्रति जागरूक करते हुए खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। पहली कुश्ती का हाथ मिलाकर शुभारंभ किया। खेल अधिकारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 मंडलों की टीमों ने हिस्सा लिया। इनमें वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या, गोंडा, आगरा, अलीगढ़ और विंध्याचल मंडल की टीमें शामिल हैं।
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प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम भार वर्ग में पहली कुश्ती मेरठ के आदेश शर्मा और गोंडा के नितिन राय के बीच हुई। इसमें आदेश शर्मा ने 2-0 से जीत दर्ज की। दूसरी कुश्ती में मिर्जापुर के रतन यादव ने बस्ती के सत्यम को 5-0 से हराया।
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63 किलोग्राम भार वर्ग में मुरादाबाद के सोनू ने प्रयागराज के पंकज यादव को 1-0 से हराया। वाराणसी के बलराम यादव ने गोंडा के नितेश यादव को 3-0 से शिकस्त दी, जबकि अयोध्या के विश्वजीत ने बस्ती के जोगिंद्र यादव को 5-2 से हराया।

प्रतियोगिता के शेष मुकाबले बुधवार की सुबह 9:30 बजे से होंगे। कार्यक्रम में ओलिंपिक संघ और वालीबॉल संघ के सचिव एसपी त्रिपाठी, मिर्जापुर कुश्ती संघ के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह और मिर्जापुर पावरलिफ्टिंग संघ के सचिव कमलापति त्रिपाठी सहित अन्य मौजूद रहे। विभिन्न जिलों से आए 11 प्रशिक्षकों ने निर्णायक की भूमिका निभाई। संचालन आजमगढ़ के खेल अधिकारी जेपी यादव ने किया। इस अवसर पर निधि सिंह पटेल, विवेक मिश्रा और संतोष यादव आदि मौजूद रहे।
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