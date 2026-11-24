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तहसील क्षेत्र के राजापुर बलूअहंवा पहाड़ी निवासियों का आरोप है कि लगभग 70 वर्ष पुराने रास्ता पर मड़िहान बाजार से कुछ किसानों ने कब्जा कर रोक लगा दी। ग्रामीण मड़िहान गांव के रामचंद्र त्यागी आश्रम के बगल से गुजरते थे। काश्तकारों ने एक तरफ खेत में झाड़ी रखकर रास्ता रोक दिया, तो वहीं सरसों, टमाटर, मिर्च की फसल के खेत के किनारे रास्ते पर झटके के तार लगाकर रास्ता रोक दिया है।बस्ती निवासी 75 वर्षीय गुलजरी देवी ने बताया कि दशकों पहले अपने मायके से डोली में बैठकर इसी रास्ते से घर उतरी थीं। मड़िहान बाजार, तहसील, थाना, अन्यत्र कहीं रिश्तेदारी में जाने के लिए मुख्य सड़क तक पहुंचने का यह सबसे सुलभ मार्ग था। वर्षों से बच्चे स्कूल जाने के लिए इसी रास्ते से आते-जाते रहे हैं। बस्ती के बीमार बच्चे, बूढ़े, धात्री महिलाओं को आसानी से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, परंतु 15 दिनों से रास्ते पर रोक लगा दी गई है। इससे अस्पताल पहुंचने के लिए लगभग 11 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। ग्रामीणों चेतावनी दी कि अगर इसी तरह से समस्या बनी रहेगी तो वे भूख हड़ताल करेंगे।क्षेत्रीय लेखपाल सोनू कुमार ने लोगों से संपर्क कर मामले को शांत कराते हुए दो दिन का समय मांगा है।गांव निवासी शिवकुमार, वीरेंद्र कुमार, अशोक कुमार, रामाश्रय, मनोज कुमार, पप्पू, फुलवंती, फूलमती, पार्वती देवी, फुलवंती देवी, चंद्रावती देवी, जागृति देवी, संतरा, बदामी, राधिका, गुजराती, मुनक्का आदि ने जिलाधिकारी से समस्या के समाधान की मांग की है।वर्जन ...वर्षों पुराने रास्ते को अचानक बंद कर देना अपराध की श्रेणी में आता है। जल्द काश्तकारों से बातचीत कर मार्ग को चालू कराया जाएगा। - संतोष कुमार ओझा, उप जिलाधिकारी