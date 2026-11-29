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अमर उजाला के 26 नवंबर के अंक में ठंड में भी बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, नवंबर में 45 मरीज मंडलीय अस्पताल में भर्ती शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। इसमें कोन ब्लॉक में फैले डेंगू के प्रकोप का उल्लेख किया गया था। कोन ब्लॉक के तिलठी गांव में सबसे अधिक डेंगू के मरीज मिले थे, जिनका मंडलीय अस्पताल में इलाज किया गया था।खबर प्रकाशित होने के बाद संचारी अभियान के दावों की पोल खुलने पर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ। शनिवार को पीएचसी चील्ह से डॉक्टर के साथ आशा और एएनएम की टीम तिलठी गांव पहुंची। टीम ने डेंगू से प्रभावित लोगों के आसपास के 50 घरों में रहने वाले लोगों की जांच की। डेंगू और मलेरिया की जांच के साथ लार्वा रोधी टीम ने कीटनाशक का छिड़काव कराया।डॉक्टरों ने लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए। कूलर, गमले, नाद और अन्य स्थानों पर पानी जमा न होने देने की सलाह दी। जहां पानी जमा था, उसे हटाया गया। जिला मलेरिया अधिकारी संजय द्विवेदी ने बताया कि गांव में दवा का छिड़काव कर लोगों की जांच कराई गई।