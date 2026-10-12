Mirzapur News: विस चुनाव की तैयारी में जुटें कार्यकर्ता, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर

मिर्जापुर। अपना दल कमेरावादी की मासिक बैठक रविवार को सीटी क्लब में जिलाध्यक्ष डॉ. लाल मूरत पटेल की अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष, किसान मंच रमाशंकर पटेल ने कार्यकर्ताओं से आगामी विस चुनाव की तैयारी में जुटने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दें। बूथ स्तर पर संगठन को चुस्त-दुरुस्त करें। जिलाध्यक्ष डॉ. लाल मूरत पटेल ने बताया कि 17 अक्तूबर को लखनऊ के गांधी भवन कैसरबाग में अपना दल के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। बैठक में अपना दल एस छोड़कर आए कुनाल पटेल ने समर्थकों के साथ अपना दल कमेरावादी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को संगठन में नई जिम्मेदारी सौंपी गई। श्याम बहादुर पटेल को किसान मंच का जिला उपाध्यक्ष, कुनाल पटेल को किसान मंच का छानबे विधानसभा अध्यक्ष, लक्ष्मीकांत पटेल को विधि मंच का जिलाध्यक्ष, संजय कुशवाहा को छानबे विधानसभा महासचिव और राम अभिलाष पाल को विधानसभा सचिव बनाया गया। धन्नू लाल पटेल को छानबे विधानसभा युवा मंच का उपाध्यक्ष और आशीष पटेल को हलिया ब्लॉक युवा मंच का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। युवा मंच के जिलाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने पर अपना दल कमेरावादी युवा मंच आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। बैठक में अर्जुन सिंह पटेल, बंशराज पटेल, राम अभिलाख, इंद्रदेव मौर्य, राधारमण सिंह, संदीप पटेल, कैलाश सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।