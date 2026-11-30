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समिति में वर्तमान में कुल 513 अधिवक्ता पंजीकृत हैं। इन्हीं अधिवक्ताओं के मतदान से समिति के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत अन्य पदों के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य चुने जाएंगे।बार के महामंत्री रामबिलास सिंह ने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए 30 नवंबर तक सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बार अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने समिति के सभी सदस्यों से निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करने की अपील की है, ताकि वे चुनाव में मतदान कर नई कार्यकारिणी के गठन में भागीदारी कर सकें।