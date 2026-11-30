Mirzapur News: सदस्यता शुल्क जमा करने वाले अधिवक्ता ही कर सकेंगे मतदान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:15 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:15 AM IST
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चुनार। तहसील चुनार में नवयुवक अधिवक्ता समिति की नई कार्यकारिणी के चुनाव में सदस्यता शुल्क जमा करने वाले अधिवक्ता ही मतदान कर सकेंगे। वर्ष 2027 के लिए समिति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है।
समिति में वर्तमान में कुल 513 अधिवक्ता पंजीकृत हैं। इन्हीं अधिवक्ताओं के मतदान से समिति के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत अन्य पदों के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य चुने जाएंगे।
बार के महामंत्री रामबिलास सिंह ने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए 30 नवंबर तक सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बार अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने समिति के सभी सदस्यों से निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करने की अपील की है, ताकि वे चुनाव में मतदान कर नई कार्यकारिणी के गठन में भागीदारी कर सकें।
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समिति में वर्तमान में कुल 513 अधिवक्ता पंजीकृत हैं। इन्हीं अधिवक्ताओं के मतदान से समिति के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत अन्य पदों के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य चुने जाएंगे।
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बार के महामंत्री रामबिलास सिंह ने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए 30 नवंबर तक सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बार अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने समिति के सभी सदस्यों से निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करने की अपील की है, ताकि वे चुनाव में मतदान कर नई कार्यकारिणी के गठन में भागीदारी कर सकें।
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