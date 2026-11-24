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किला घाट स्थित साहित्य संत धाम से ढोल नगाड़े के साथ पालिकाध्यक्ष मंसूर अहमद के साथ बड़ी संख्या में नगर के सम्मानित लोग, महोत्सव समिति व चुनार क्लब के पदाधिकारी, सदस्य पदयात्रा करते हुए महोत्सव पंडाल तक पहुंचे। पदयात्रा के आगे-आगे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की मधुर धुन पर मार्च करते चल रहे पीडीएनडी इंटर कॉलेज के एनसीसी छात्र महोत्सव शुभारंभ कार्यक्रम में चार चांद लगा रहे थे।मुख्य मार्ग से लेकर उत्तरामुखी गंगातट महोत्सव के रंग में रंगा नजर आया। मंचीय कार्यक्रम के लिए तैयार मंच पर चुनार दुर्ग स्थित बाबा भृतहरि नाथ की समाधि, सोनवा मंडप, चरणाट धाम, दुर्गा मंदिर, शीतला धाम, कासिम सुलेमानी की दरगाह के साथ ही चुनार किले की ऐतिहासिकता को दर्शाता अन्य दृश्य लोगों को आकर्षित कर रहा था।इस अवसर पर कथक नृत्य वैशाली चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया उसके बाद कव्वाली का मुकाबला हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक दुद्धी हरिओम चेरो, चुनार दुर्ग के प्रबंधक प्रवीण सिंह, पूर्व पालिकाध्यक्ष विजय वर्मा, अनमोल सिंह, संतोष यादव, शिवकुमार सिंह रहे। संचालन श्यामधर चतुर्वेदी व सुरेंद्र सिंह ने किया।जलशक्ति मंत्री ने किया पुस्तक का विमोचनचुनार। बालूघाट उत्तरामुखी गंगातट पर आयोजित तीन दिवसीय नयनागढ महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को नमामि गंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। मुख्य अतिथि ने महोत्सव के 27 वर्ष पूर्ण होने पर समिति के प्रथम अंक झरोखा पुस्तक का विमोचन समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं उपस्थित अन्य विशिष्ट जनों के साथ किया। उन्होंने लोगों से कहा कि गंगा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे लेकिन कार्यक्रम की सफलता के लिए जन सहभागिता बहुत ही जरूरी है। गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।