Mirzapur News: 18 साल में बना अस्पताल, चार महीने से हैंडओवर का इंतजार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 01:09 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 01:09 AM IST
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पड़री। पहाड़ी ब्लॉक के शिवगढ़ गांव में 18 साल के लंबे इंतजार के बाद 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया, लेकिन चार महीने बाद भी स्वास्थ्य विभाग को भवन हस्तांतरित नहीं हो सका है। इसके चलते करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। ऐसे में 46 ग्राम पंचायतों की करीब ढाई लाख आबादी को इलाज के लिए जिला और मंडलीय अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
अस्पताल का निर्माण वर्ष 2008 में 3.32 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुआ था। निर्माण में देरी और विभिन्न कारणों से इसकी लागत बढ़कर करीब आठ करोड़ रुपये पहुंच गई थी। भवन तैयार होने के बावजूद तकनीकी खामियों और अन्य औपचारिकताओं के चलते हस्तांतरण की प्रक्रिया अटकी हुई है। अस्पताल में अभी चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती के साथ ही जरूरी उपकरणों की व्यवस्था भी नहीं हो सकी है।
सिंधोरा, वेलवन, सरैया, कठिनई, देवाही, अकसौली, कनौरा, दाढ़ीराम, सुखनई और गोपालपुर समेत 46 ग्राम पंचायतों के लोगों को उपचार के लिए मिर्जापुर या वाराणसी जाना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और दुर्घटना में घायल मरीजों को उठानी पड़ रही है। आपात स्थिति में समय पर उपचार मिलना भी चुनौती बना हुआ है।
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इनसेट-
तकनीकी खामियों से अटका हस्तांतरण
प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. आनंद कुमार सिंह ने बताया कि भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन तकनीकी कमियों, पानी की निकासी सहित कुछ अन्य समस्याओं के कारण हस्तांतरण नहीं हो सका है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने और भवन हैंडओवर होने के बाद संसाधनों की व्यवस्था कर अस्पताल का संचालन शुरू कराया जाएगा। वहीं, क्षेत्रीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से अस्पताल का जल्द हस्तांतरण कर स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि 18 साल बाद तैयार हुए अस्पताल का लाभ अब जल्द से जल्द जनता को मिलना चाहिए।
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अस्पताल का निर्माण वर्ष 2008 में 3.32 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुआ था। निर्माण में देरी और विभिन्न कारणों से इसकी लागत बढ़कर करीब आठ करोड़ रुपये पहुंच गई थी। भवन तैयार होने के बावजूद तकनीकी खामियों और अन्य औपचारिकताओं के चलते हस्तांतरण की प्रक्रिया अटकी हुई है। अस्पताल में अभी चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती के साथ ही जरूरी उपकरणों की व्यवस्था भी नहीं हो सकी है।
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सिंधोरा, वेलवन, सरैया, कठिनई, देवाही, अकसौली, कनौरा, दाढ़ीराम, सुखनई और गोपालपुर समेत 46 ग्राम पंचायतों के लोगों को उपचार के लिए मिर्जापुर या वाराणसी जाना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और दुर्घटना में घायल मरीजों को उठानी पड़ रही है। आपात स्थिति में समय पर उपचार मिलना भी चुनौती बना हुआ है।
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तकनीकी खामियों से अटका हस्तांतरण
प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. आनंद कुमार सिंह ने बताया कि भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन तकनीकी कमियों, पानी की निकासी सहित कुछ अन्य समस्याओं के कारण हस्तांतरण नहीं हो सका है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने और भवन हैंडओवर होने के बाद संसाधनों की व्यवस्था कर अस्पताल का संचालन शुरू कराया जाएगा। वहीं, क्षेत्रीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से अस्पताल का जल्द हस्तांतरण कर स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि 18 साल बाद तैयार हुए अस्पताल का लाभ अब जल्द से जल्द जनता को मिलना चाहिए।