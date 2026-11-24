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महिलाओं ने गर्म कुर्ती और अन्य शीतकालीन वस्त्रों की जमकर खरीदारी की। वहीं सहारनपुर के लकड़ी के आकर्षक फर्नीचर भी ग्राहकों को खूब पसंद आए। स्वदेशी उत्पादों के प्रति बढ़ते आकर्षण के बीच स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों पर भी अच्छी भीड़ रही। लोगों ने समूहों की ओर से तैयार उत्पाद खरीदकर ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों का उत्साह बढ़ाया। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अमितेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, ग्रामीण उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को बाजार उपलब्ध कराना तथा उनके उत्पादों को पहचान दिलाना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। 19 से 28 नवंबर तक चलने वाली प्रदर्शनी में खादी एवं ग्रामोद्योग के विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं।

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ठंड का असर बढ़ते ही खादी महोत्सव में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है। महुवरिया स्थित बीएलजे ग्राउंड में चल रही मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में सोमवार को पांचवें दिन खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। ऊनी कपड़ों, गर्म कुर्ती और शीतकालीन वस्त्रों के स्टॉलों पर ग्राहकों की विशेष रौनक रही। पांचवें दिन प्रदर्शनी में 32 लाख रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की गई।