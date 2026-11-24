Mirzapur News: पैतृक संपत्ति के विवाद में हत्या के चार आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:38 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
देहात कोतवाली क्षेत्र के बीरशाहपुर गांव में शनिवार की रात मवैया उपकेंद्र पर तैनात एसएसओ की नौकरी पर जाते समय भूमि विवाद में हत्या करने के चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी को सोमवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
बीरशाहपुर गांव निवासी कृपाशंकर ने तहरीर देकर बताया था कि पुत्र अतुल दुबे (35) मवैया उप केंद्र पर सब स्टेशन आफिसर पद पर कार्यरत थे। वह रात में उपकेंद्र पर ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले थे। राजकीय नलकूप के पास पहले से घात लगाकर बैठे लोगों ने अतुल के सिर पर लोेहे की राड से वार कर दिया।
आवाज सुनकर परिवार के लोग पहुंचे तो आरोपी भागते दिखाई दिए। अतुल लहूलुहान पड़े था। सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी गई। पीआरवी पुलिस आई। देहात कोतवाली पुलिस भी पहुंची। पुलिस अतुल को मंडलीय अस्पताल लेकर आई। वहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कृपाशंकर की तहरीर पर पुलिस ने हत्यारोपी पट्टीदार उमाशंकर दुबे, पुत्र प्रमोद दुबे, पौत्र आयुष दुबे और बहू उषा देवी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। एएसपी सिटी योगेंद्र सिंंह ने बताया कि चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
बीरशाहपुर गांव निवासी कृपाशंकर ने तहरीर देकर बताया था कि पुत्र अतुल दुबे (35) मवैया उप केंद्र पर सब स्टेशन आफिसर पद पर कार्यरत थे। वह रात में उपकेंद्र पर ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले थे। राजकीय नलकूप के पास पहले से घात लगाकर बैठे लोगों ने अतुल के सिर पर लोेहे की राड से वार कर दिया।
विज्ञापन
आवाज सुनकर परिवार के लोग पहुंचे तो आरोपी भागते दिखाई दिए। अतुल लहूलुहान पड़े था। सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी गई। पीआरवी पुलिस आई। देहात कोतवाली पुलिस भी पहुंची। पुलिस अतुल को मंडलीय अस्पताल लेकर आई। वहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कृपाशंकर की तहरीर पर पुलिस ने हत्यारोपी पट्टीदार उमाशंकर दुबे, पुत्र प्रमोद दुबे, पौत्र आयुष दुबे और बहू उषा देवी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। एएसपी सिटी योगेंद्र सिंंह ने बताया कि चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन