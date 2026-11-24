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बीरशाहपुर गांव निवासी कृपाशंकर ने तहरीर देकर बताया था कि पुत्र अतुल दुबे (35) मवैया उप केंद्र पर सब स्टेशन आफिसर पद पर कार्यरत थे। वह रात में उपकेंद्र पर ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले थे। राजकीय नलकूप के पास पहले से घात लगाकर बैठे लोगों ने अतुल के सिर पर लोेहे की राड से वार कर दिया।आवाज सुनकर परिवार के लोग पहुंचे तो आरोपी भागते दिखाई दिए। अतुल लहूलुहान पड़े था। सूचना 112 नंबर पर पुलिस को दी गई। पीआरवी पुलिस आई। देहात कोतवाली पुलिस भी पहुंची। पुलिस अतुल को मंडलीय अस्पताल लेकर आई। वहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कृपाशंकर की तहरीर पर पुलिस ने हत्यारोपी पट्टीदार उमाशंकर दुबे, पुत्र प्रमोद दुबे, पौत्र आयुष दुबे और बहू उषा देवी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। एएसपी सिटी योगेंद्र सिंंह ने बताया कि चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।