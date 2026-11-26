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ट्रस्ट के महासचिव विजय भान ने बताया कि प्रतियोगिता के जरिए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर देने के साथ आपसी मित्रता, सामाजिक सद्भाव और खेल भावना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आयोजन में ताज विकलांग सेवा समिति भी सहयोग करेगी।उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए समाजसेवियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और गणमान्य लोगों से आर्थिक एवं अन्य जरूरी सहयोग की अपील की गई है। आयोजन के तहत खिलाड़ियों के आवागमन, रहने-खाने, खेल सामग्री और क्रिकेट मैदान की व्यवस्था के लिए सहयोग जुटाया जा रहा है।ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज के लोगों का छोटा-सा सहयोग भी प्रतिभावान खिलाड़ियों के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खिलाड़ियों को पहचान, सम्मान और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने का माध्यम बनेगा।