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कोतवाली कटरा में वर्ष 2006 में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से मौत मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की अदालत ने दोषी जितेंद्र कुमार निवासी खजुरी थाना दुद्धी सोनभद्र को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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मिर्जापुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद सड़क हादसे के एक मामले में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।