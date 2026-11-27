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तीसरे दिन दोनों पालियों में कुल 29,446 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इनमें 7,906 छात्र और 21,540 छात्राएं शामिल रहीं। वहीं, 1,248 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जिनमें 565 छात्र और 683 छात्राएं थीं। प्रथम पाली में 19,111 और द्वितीय पाली में 10,335 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। विश्वविद्यालय की ओर से गठित सचल दस्ते ने मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से निगरानी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। कंट्रोल रूम के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखी गई, ताकि परीक्षा की शुचिता बनी रहे। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ सचल दस्ते के निरीक्षण से केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था के तहत अनुचित साधनों के प्रयोग पर कार्रवाई भी की गई।