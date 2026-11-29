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ड्रमंडगंज। बेलन बरौंधा स्थित बीआरसी परिसर में शनिवार को ब्लॉक स्तरीय 70वीं बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें हलिया ब्लॉक की दस न्याय पंचायतों के बालक-बालिकाओं ने दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी, खो-खो और पीटी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में बेलन बरौंधा न्याय पंचायत प्रथम, खुंटहा द्वितीय और भिटहा तृतीय स्थान पर रहा। खंड शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने कहा कि खेलकूद से बच्चों की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान उदित नारायण मिश्र, कृष्ण बहादुर सिंह, कौशल सिंह, गजेंद्र प्रताप सिंह सहित शिक्षक मौजूद रहे। संवाद

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