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जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभयराज सिंह व सचिव जंग बहादुर सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से मिला। अध्यक्ष अभयराज सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं पर हमला करने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से उनमें भारी रोष है। इसी को लेकर जिला बार एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर बुधवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया था।प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के व्यवहार को लेकर अधिवक्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई।इस दौरान अधिवक्ताओं और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच तीखी बहस हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। अधिवक्ताओं का आरोप था कि विवादित भूमि पर निर्माण का आदेश सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया, जिसके कारण विवाद हुआ।सचिव जंग बहादुर सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं पर हमले की घटनाएं किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस दौरान राजेश दुबे, उमाकांत पांडेय, पूर्व अध्यक्ष जटाशंकर द्विवेदी, अभिषेक दुबे, विमल चंद यादव, मनोज उपाध्याय, गणेश तिवारी और नवनीत शुक्ला आदि मौजूद रहे।