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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   UP: Two sisters run over by a truck in Baghpat, die on the spot

यूपी: बागपत में दो बहनों को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत; भंडारे का प्रसाद खाकर लौट रही थीं नबिया और अलीना

Tue, 20 Oct 2026 04:44 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 20 Oct 2026 04:44 PM IST
सार

Baghpat News: पाली गांव निवासी नबिया और अलीना अपनी बहन के साथ पास ही पेट्रोल पंप पर लगे भंडारे पर प्रसाद खाने गई थीं। लौटते समय दर्दनाक हादसा हो गया। परिजनों का रोकर बुरा हाल है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। 

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UP: Two sisters run over by a truck in Baghpat, die on the spot
हादसे के बाद मौके पर लगी भीड़। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पाली गांव के पेट्रोल पंप पर चल रहे भंडारे से प्रसाद खाकर घर लौट रही छह वर्षीय नबिया और तीन वर्षीय अलीना को दिल्ली की ओर से आ रहे एक ट्रक ने रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में दोनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया।
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मृतक बच्चियों के चाचा अरशद ने बताया कि दोनों भतीजियां गांव के पेट्रोल पंप पर आयोजित भंडारे से प्रसाद लेकर घर लौट रही थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल बच्चियों को तुरंत बाइक से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
 
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घटना की सूचना मिलते ही बच्चियों के पिता तालीम, जो कांधला में ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करते हैं, के घर में चीख-पुकार मच गई। जिला अस्पताल पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) प्रवीण चौहान ने मामले की जांच की और परिजनों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने ट्रक चालक को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। कोतवाली पुलिस ने दोनों बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
 
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तेज थी ट्रक की रफ्तार
चाचा अरशद ने बताया कि तीन बहनें भंडारे का खाना खाने गई थीं। वे उन्हें लेने गए थे। एक बच्ची का हाथ उन्होंने पकड़ रखा था, जो कि बच गई। बाकी दो बहनें नबिया और अलीना को ट्रक ने कुचल दिया। अरशद ने बताया कि ट्रक की रफ्तार बेहद तेज थी। 

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