उजैद का नाम पिछले साल 27 नवंबर को बाहू फोर्ट पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद साजिद से पूछताछ के दौरान सामने आया था। साजिद को जम्मू के सुंजवां इलाके से गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान पाकिस्तान और अन्य देशों में बैठे संदिग्ध हैंडलरों से संपर्क तथा ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने और आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करने से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की गई थी। इसी दौरान उजैद भी पुलिस की जांच के दायरे में आया।

जम्मू में आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामले में मेरठ से गिरफ्तार उजैद कुरैशी उर्फ डब्बे को वीरवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू लाया गया। उसे लेने के लिए जम्मू पुलिस की एसओजी टीम मेरठ गई थी। जम्मू पहुंचने के बाद उजैद को आगे की जांच और पूछताछ के लिए बाहू फोर्ट पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया।

गिरफ्तारी के बाद हो गया था फरार

साजिद की गिरफ्तारी के बाद उजैद फरार हो गया था। जम्मू पुलिस ने उसकी तलाश में मेरठ में कई बार दबिश दी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। इस दौरान उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया था। करीब 11 महीने बाद मोबाइल दोबारा चालू होने पर पुलिस को उसकी लोकेशन का सुराग मिला। इसके बाद उसे हापुड़ से गिरफ्तार किया गया।



संपर्कों और डिजिटल गतिविधियों की होगी जांच

जम्मू पहुंचने के बाद उजैद को बाहू फोर्ट पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। अब थाना पुलिस उससे पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच करेगी। पुलिस उसके संपर्कों, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया गतिविधियों की पड़ताल करेगी। उजैद की गिरफ्तारी को करीब 11 महीने से चल रही इस मामले की जांच में अहम माना जा रहा है।