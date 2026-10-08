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UP: खाकी के गठजोड़ से नकली नोटों का कारोबार, जल्द धनवान बनने की चाह में फंसे पुलिस के दो सिपाही

Thu, 08 Oct 2026 03:30 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 08 Oct 2026 03:30 PM IST
सार

मेरठ में भावनपुर थाने पर तैनात 2025 बैच के दो सिपाही नकली नोटों के सौदे में आरोपियों की मदद करते पकड़े गए। पुलिस जांच में दोनों के हिस्ट्रीशीटर साजिद उर्फ पिस्टल से लगातार संपर्क में रहने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब कॉल डिटेल के आधार पर अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

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Two Constables Lured by Quick Money, Joined History-Sheeter; Arrested in Fake Currency Deal
पांच आरोपी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के भावनपुर थाने में तैनात 2025 बैच के सिपाही आशीष और प्रसन्नचित्त आनंद पर जल्द पैसे कमाने के लालच में हिस्ट्रीशीटर साजिद उर्फ पिस्टल के गिरोह से जुड़ने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, सोमवार को नकली नोटों के सौदे के दौरान दोनों सिपाही आरोपियों की मदद कर रहे थे। मामले में पांच आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

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दोगुने नकली नोट का झांसा देकर बनाते थे शिकार
पुलिस के अनुसार, भावनपुर थाना क्षेत्र के किनानगर निवासी फैजान और अभिषेक तथा ज्ञानपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर साजिद उर्फ पिस्टल लोगों को दोगुने नकली नोट देने का झांसा देकर ठगी करते थे। इसी दौरान दोनों सिपाही भी जल्द से जल्द पैसा कमाने के लालच में उनके संपर्क में आ गए। 
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नकली नोटों के सौदे में मदद का आरोप
सोमवार को नकली नोटों के सौदे के दौरान दोनों सिपाहियों के आरोपियों की मदद करने की बात सामने आई। इस मामले में पुलिस ने दोनों सिपाहियों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में दोनों सिपाहियों और हिस्ट्रीशीटर के बीच लगातार बातचीत होने की जानकारी भी सामने आई है।

कॉल डिटेल से खुलेगा दूसरे लोगों का कनेक्शन
पुलिस अब सिपाही आशीष, प्रसन्नचित्त आनंद, साजिद, फैजान और अभिषेक के मोबाइल के साथ अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबरों की भी जांच कर रही है। कॉल डिटेल के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गिरोह के संपर्क में और कौन-कौन लोग थे।

हाथरस में भी खंगाले गए साक्ष्य
दोनों सिपाहियों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उनके गृह जनपद हाथरस में भी मामले से जुड़े साक्ष्य खंगालने का प्रयास किया। पुलिस जनपद के अलावा अन्य स्थानों पर भी टीम भेजकर जांच कर रही है। सीओ सुधीर सिंह ने बताया कि पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कॉल डिटेल के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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