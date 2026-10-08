UP: खाकी के गठजोड़ से नकली नोटों का कारोबार, जल्द धनवान बनने की चाह में फंसे पुलिस के दो सिपाही

नकली नोटों के सौदे में मदद का आरोप

सोमवार को नकली नोटों के सौदे के दौरान दोनों सिपाहियों के आरोपियों की मदद करने की बात सामने आई। इस मामले में पुलिस ने दोनों सिपाहियों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में दोनों सिपाहियों और हिस्ट्रीशीटर के बीच लगातार बातचीत होने की जानकारी भी सामने आई है।



कॉल डिटेल से खुलेगा दूसरे लोगों का कनेक्शन

पुलिस अब सिपाही आशीष, प्रसन्नचित्त आनंद, साजिद, फैजान और अभिषेक के मोबाइल के साथ अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबरों की भी जांच कर रही है। कॉल डिटेल के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गिरोह के संपर्क में और कौन-कौन लोग थे।



हाथरस में भी खंगाले गए साक्ष्य

दोनों सिपाहियों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उनके गृह जनपद हाथरस में भी मामले से जुड़े साक्ष्य खंगालने का प्रयास किया। पुलिस जनपद के अलावा अन्य स्थानों पर भी टीम भेजकर जांच कर रही है। सीओ सुधीर सिंह ने बताया कि पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कॉल डिटेल के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।