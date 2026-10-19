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शामली में सड़क हादसा: बलवा चौक के पास अज्ञात वाहन की टक्कर, 19 वर्षीय शाकिब की मौत, चालक फरार

Mon, 19 Oct 2026 11:39 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 19 Oct 2026 11:39 AM IST
सार

शामली में बलवा चौक के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से 19 वर्षीय बाइक सवार शाकिब की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Shamli Road Accident: 19-Year-Old Biker Dies After Being Hit by Unknown Vehicle Near Balwa Chowk
मृतक का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शामली कोतवाली क्षेत्र के बलवा चौक के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

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कांधला से गांव लौट रहा था शाकिब
आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव महरमपुर निवासी शाकिब पुत्र याकूब बाइक से कांधला से अपने गांव लौट रहा था। बलवा चौक के निकट पहुंचने पर अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में शाकिब की मौके पर ही मौत हो गई।
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हादसे के बाद चालक फरार
टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

भाई ने दी तहरीर
मृतक के भाई मेहरबान ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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