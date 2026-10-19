शामली में सड़क हादसा: बलवा चौक के पास अज्ञात वाहन की टक्कर, 19 वर्षीय शाकिब की मौत, चालक फरार
शामली में बलवा चौक के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से 19 वर्षीय बाइक सवार शाकिब की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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शामली कोतवाली क्षेत्र के बलवा चौक के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
कांधला से गांव लौट रहा था शाकिब
आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव महरमपुर निवासी शाकिब पुत्र याकूब बाइक से कांधला से अपने गांव लौट रहा था। बलवा चौक के निकट पहुंचने पर अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में शाकिब की मौके पर ही मौत हो गई।
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हादसे के बाद चालक फरार
टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
भाई ने दी तहरीर
मृतक के भाई मेहरबान ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।