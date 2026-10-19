शामली में सड़क हादसा: बलवा चौक के पास अज्ञात वाहन की टक्कर, 19 वर्षीय शाकिब की मौत, चालक फरार

शामली कोतवाली क्षेत्र के बलवा चौक के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

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