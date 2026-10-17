शामली: छात्रा के चचेरे भाई की हत्या के दोषी अनुज को उम्रकैद, छेड़छाड़ का विरोध करने पर कॉलेज में ली थी जान

छात्रा के पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा

घटना के संबंध में छात्रा के पिता ने कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला अदालत में पहुंचा, जहां इसकी सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को अदालत के समक्ष रखा गया।



सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बृहस्पतिवार को अनुज को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। इसके बाद शनिवार को सजा पर सुनवाई के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।



दोषी को आजीवन कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार भारतेंदु ने मामले में अनुज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के साथ वर्ष 2019 में कॉलेज परिसर में हुई विक्की की हत्या के मामले में अदालत की सुनवाई पूरी हुई।