शामली: किसानों की मांगों पर डीएम कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना, गन्ना भुगतान से लेकर बिजली बिलों तक उठे सवाल

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शामली में भाकियू टिकैत ने किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। थानाभवन शुगर मिल से गन्ना भुगतान, बिजली बिलों की जांच और फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग उठाई।

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थानाभवन शुगर मिल से बकाया गन्ना भुगतान कराने की मांग

भाकियू जिलाध्यक्ष आशीष चौधरी ने कहा कि थानाभवन शुगर मिल से किसानों का बकाया गन्ना भुगतान कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी होने से किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में परेशानी आती है।



किसान नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि बकाया भुगतान के मामले में आवश्यक कार्रवाई कर किसानों को उनका पैसा दिलाया जाए। गन्ना भुगतान का मुद्दा धरने की प्रमुख मांगों में शामिल रहा।





बिजली बिलों में गड़बड़ी की जांच कराने की मांग

धरने में बिजली बिलों को लेकर भी किसानों ने नाराजगी जताई। भाकियू पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बिजली बिलों में बिना उचित जानकारी और नोटिस के बढ़ोतरी की जा रही है। उन्होंने संबंधित विभाग से बिलों की जांच कराने और गलत पाए जाने वाले बिलों को ठीक कराने की मांग की।



किसानों का कहना है कि बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों का निष्पक्ष तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। संगठन ने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर किसानों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की।

