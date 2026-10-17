वेस्ट यूपी बदलेगा मौसम: दिन के तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी, एक्यूआई 200 के करीब पहुंचने के आसार

मौसम शुष्क रहने पर बढ़ सकता है प्रदूषण, एक्यूआई 200 के करीब पहुंचने का अनुमान

बारिश के बाद मौसम शुष्क होने से वायु प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ सकता है। बारिश वातावरण में मौजूद धूल के कणों को कम करने में मदद करती है, लेकिन जब बारिश थम जाती है और हवा की गति कम रहती है, तो प्रदूषक तत्व दोबारा वातावरण में जमा होने लगते हैं।



इसी वजह से मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। अनुमान है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 के करीब पहुंच सकता है। इससे प्रदूषण के स्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।



फिलहाल अगले तीन से चार दिनों तक मौसम शुष्क रहने, दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने और रात में हल्की ठंडक बने रहने के आसार हैं। मौसम के साथ वायु गुणवत्ता में होने वाले बदलाव भी आगामी दिनों में महत्वपूर्ण रहेंगे।