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वेस्ट यूपी बदलेगा मौसम: दिन के तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी, एक्यूआई 200 के करीब पहुंचने के आसार

Sat, 17 Oct 2026 11:35 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 17 Oct 2026 11:35 AM IST
सार

मेरठ में बारिश के बाद अगले तीन से चार दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 के करीब पहुंचने के आसार हैं।

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Meerut Weather Update: Temperatures May Rise by 3°C After Rain, AQI Expected to Near 200
मेरठ में मौसम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बारिश के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। मेरठ में आने वाले तीन से चार दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ होने और धूप निकलने के कारण दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इसके चलते दिन में गर्मी का असर बढ़ सकता है, जबकि रात के समय तापमान में गिरावट के कारण हल्की ठंडक महसूस होती रहेगी।

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मौसम में बदलाव के साथ वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने की आशंका है। बारिश के दौरान वातावरण में मौजूद धूल के कण कम होने में मदद मिलती है, लेकिन इसके बाद मौसम शुष्क रहने और हवा की गति कम होने पर प्रदूषक तत्व दोबारा वातावरण में जमा होने लगते हैं। ऐसे में मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अनुमान है कि आगामी दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 के करीब पहुंच सकता है।
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दिन के तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी के आसार
बारिश के बाद आसमान साफ होने और धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आगामी तीन से चार दिनों में अधिकतम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे दिन के समय गर्मी का अहसास बढ़ने लगेगा।

दिन में धूप तेज रहने के कारण लोगों को गर्मी महसूस हो सकती है। वहीं, मौसम शुष्क रहने से तापमान में धीरे-धीरे बदलाव आने की संभावना है। बारिश के बाद मौसम में आए इस बदलाव का असर दिनचर्या पर भी महसूस हो सकता है।

रात में हल्की ठंडक, दिन और रात के तापमान में बढ़ेगा अंतर
दिन में तापमान बढ़ने के बावजूद रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। सुबह और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, जबकि दिन में धूप निकलने से गर्मी का असर बना रहता है।

दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने के कारण मौसम में बदलाव साफ नजर आने लगा है। आने वाले दिनों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात में ठंडक का यह अंतर बना रहने की संभावना है। फिलहाल मौसम में धीरे-धीरे बदलाव जारी रहने के आसार हैं।
 

मौसम शुष्क रहने पर बढ़ सकता है प्रदूषण, एक्यूआई 200 के करीब पहुंचने का अनुमान
बारिश के बाद मौसम शुष्क होने से वायु प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ सकता है। बारिश वातावरण में मौजूद धूल के कणों को कम करने में मदद करती है, लेकिन जब बारिश थम जाती है और हवा की गति कम रहती है, तो प्रदूषक तत्व दोबारा वातावरण में जमा होने लगते हैं।

इसी वजह से मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। अनुमान है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 के करीब पहुंच सकता है। इससे प्रदूषण के स्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।

फिलहाल अगले तीन से चार दिनों तक मौसम शुष्क रहने, दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने और रात में हल्की ठंडक बने रहने के आसार हैं। मौसम के साथ वायु गुणवत्ता में होने वाले बदलाव भी आगामी दिनों में महत्वपूर्ण रहेंगे।

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