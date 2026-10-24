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Meerut: सिखेड़ा टोल पर 6 किसान संगठनों का धरना, अधिकारियों को अल्टीमेटम; सिवाया टोल जाम करने की चेतावनी

Sat, 24 Oct 2026 01:44 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 24 Oct 2026 01:44 PM IST
सार

मेरठ के सिखेड़ा टोल प्लाजा पर छह किसान संगठनों ने धरना दिया। किसानों ने आउटर रिंग रोड का काम पूरा करने और सर्विस रोड की सुविधा देने की मांग की। अधिकारियों को दोपहर 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया।

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Meerut: Six Farmer Organisations Protest at Sikheda Toll, Warn of Blocking Siwaya Toll on NH-58
मेरठ में किसानों का धरना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ में आउटर रिंग रोड स्थित सिखेड़ा टोल प्लाजा पर टोल संचालन को लेकर किसान संगठनों का विरोध तेज हो गया है। भारतीय किसान संगठन (भानु) समेत छह किसान और मजदूर संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता धरनास्थल पर जुटे।

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किसानों की मांग है कि आउटर रिंग रोड का निर्माण पूरा होने और किसानों को सर्विस रोड की सुविधा मिलने तक टोल चालू नहीं किया जाए। धरना दे रहे किसानों ने अधिकारियों को बातचीत के लिए दोपहर दो बजे तक का समय दिया। उनका कहना है कि निर्धारित समय तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो संगठन एनएच-58 स्थित सिवाया टोल प्लाजा की ओर कूच करेंगे और वहां धरना देंगे।
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सिखेड़ा टोल पर कई दिनों से चल रहा धरना
आउटर रिंग रोड पर टोल प्लाजा शुरू किए जाने की जानकारी के बाद से किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन (भानु) के जिलाध्यक्ष उमेश राणा के नेतृत्व में कई दिनों से सिखेड़ा टोल पर धरना दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि सड़क का काम पूरा किए बिना टोल शुरू करना उचित नहीं है। उनकी मांग है कि पहले आउटर रिंग रोड को पूरा किया जाए और किसानों के लिए सर्विस रोड की सुविधा सुनिश्चित की जाए।
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छह किसान और मजदूर संगठन हुए शामिल
धरने में भारतीय किसान संगठन (भानु), राष्ट्रीय मजदूर संगठन, किसान मजदूर संगठन (बीएम सिंह), भारतीय किसान यूनियन (सेवक) और भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे। किसानों का कहना है कि उनकी मांगों पर बातचीत के लिए किसी उच्चाधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने से उनमें नाराजगी है।

दोपहर दो बजे तक अधिकारियों का इंतजार
धरनास्थल पर मौजूद किसानों ने अधिकारियों को बातचीत के लिए दोपहर दो बजे तक का समय दिया है। उनका कहना है कि प्रशासन और टोल से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनकी मांगों पर वार्ता करें। निर्धारित समय तक अधिकारी नहीं पहुंचे तो किसान संगठन आगे की रणनीति तय करेंगे।

सिवाया टोल पर धरना देने की चेतावनी
किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने की स्थिति में वे एनएच-58 स्थित सिवाया टोल प्लाजा की ओर कूच करेंगे। वहां धरना देने और टोल जाम करने की बात कही गई है। इससे टोल संचालन और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि, सिवाया टोल पर कूच या जाम की कार्रवाई हुई है या नहीं, इसकी पुष्टि आगे की जानकारी मिलने पर ही हो सकेगी।

फिलहाल किसान संगठनों की प्रमुख मांग आउटर रिंग रोड का निर्माण पूरा कराने और किसानों को सर्विस रोड की सुविधा देने की है। अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से वार्ता के लिए अधिकारी पहुंचते हैं या किसान संगठन अपनी चेतावनी के अनुसार आगे बढ़ते हैं।

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