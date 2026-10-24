Meerut: सिखेड़ा टोल पर 6 किसान संगठनों का धरना, अधिकारियों को अल्टीमेटम; सिवाया टोल जाम करने की चेतावनी

मेरठ में आउटर रिंग रोड स्थित सिखेड़ा टोल प्लाजा पर टोल संचालन को लेकर किसान संगठनों का विरोध तेज हो गया है। भारतीय किसान संगठन (भानु) समेत छह किसान और मजदूर संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता धरनास्थल पर जुटे।

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किसानों की मांग है कि आउटर रिंग रोड का निर्माण पूरा होने और किसानों को सर्विस रोड की सुविधा मिलने तक टोल चालू नहीं किया जाए। धरना दे रहे किसानों ने अधिकारियों को बातचीत के लिए दोपहर दो बजे तक का समय दिया। उनका कहना है कि निर्धारित समय तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो संगठन एनएच-58 स्थित सिवाया टोल प्लाजा की ओर कूच करेंगे और वहां धरना देंगे।आउटर रिंग रोड पर टोल प्लाजा शुरू किए जाने की जानकारी के बाद से किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन (भानु) के जिलाध्यक्ष उमेश राणा के नेतृत्व में कई दिनों से सिखेड़ा टोल पर धरना दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि सड़क का काम पूरा किए बिना टोल शुरू करना उचित नहीं है। उनकी मांग है कि पहले आउटर रिंग रोड को पूरा किया जाए और किसानों के लिए सर्विस रोड की सुविधा सुनिश्चित की जाए।