मेरठ: परिवहन कमिश्नर आशुतोष निरंजन के औचक निरीक्षण से आरटीओ में हड़कंप, गमले और चूने से चमकाया कार्यालय

अधिकारियों के साथ बैठक, राजस्व बढ़ाने पर चर्चा

आरटीओ कार्यालय पहुंचने के बाद परिवहन कमिश्नर आशुतोष निरंजन ने अधिकारियों के साथ विभागीय बैठक की। बैठक में राजस्व बढ़ाने समेत परिवहन विभाग से जुड़े अन्य मामलों पर चर्चा की गई। विभागीय कामकाज को लेकर अधिकारियों से बातचीत हुई और राजस्व संबंधी लक्ष्यों पर ध्यान देने की बात कही गई।



लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी

बैठक के दौरान कमिश्नर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि कामकाज में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उनके दौरे को विभागीय व्यवस्था और कामकाज की समीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। औचक निरीक्षण के बाद अब विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी और राजस्व बढ़ाने से जुड़े कामों पर नजर रहेगी।