मेरठ: सिखेड़ा टोल प्लाजा पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, 24 अक्टूबर को बड़े आंदोलन की तैयारी

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मेरठ में आउटर रिंग रोड के सिखेड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अधूरी सड़क पर टोल वसूली बंद करने, सर्विस रोड और किसानों को टोल फ्री करने की मांग उठाई गई। 24 अक्टूबर को बड़े आंदोलन की तैयारी है।

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अधूरी सड़क पर टोल वसूली का विरोध

आउटर रिंग रोड के सिखेड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने टोल वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन भानू के जिलाध्यक्ष उमेश राणा के मुताबिक, मवाना रोड पर अभी इंटरचेंज तैयार नहीं हुआ है और आगे भी सड़क का निर्माण अधूरा है। इसके बावजूद टोल शुरू कर दिया गया है।



किसानों का कहना है कि जब तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं होता, तब तक टोल वसूली शुरू नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में ध्यान देने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।

सर्विस रोड और टोल फ्री करने की मांग

धरने पर बैठे किसानों ने सर्विस रोड उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि सर्विस रोड बनने से आसपास के गांवों के किसानों को गन्ना सेंटर तक पहुंचने में आसानी होगी। इसके साथ ही किसानों को टोल फ्री करने की मांग रखी गई है।



किसान संगठनों का कहना है कि सड़क और इंटरचेंज से जुड़ी समस्याओं का समाधान किए बिना टोल वसूली से स्थानीय लोगों और किसानों को परेशानी हो सकती है। इसी मुद्दे को लेकर संगठनों ने धरना शुरू किया है।

