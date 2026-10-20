मेरठ: सर्किट हाउस में मधुमक्खियों का हमला, दर्जनों डंक लगने पर बेहोश हेाकर गिरा युवक, अस्पताल में भर्ती कराया
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 20 Oct 2026 11:18 AM IST
सार
सर्किट हाउस में दोपहर के समय अराजक तत्वों ने मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ दिया। इसके बाद वे आक्रामक हो गईं और आते-जाते लोगों पर हमला कर दिया। अनुभव नाम का युवक शिकार हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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विस्तार
सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सर्किट हाउस में सोमवार दोपहर मधुमक्खियों के अचानक हुए हमले से अफरा-तफरी मच गई। कुछ अराजक तत्वों द्वारा छत्ते से छेड़छाड़ किए जाने के बाद मधुमक्खियां बेहद आक्रामक हो गईं और परिसर में मौजूद लोगों पर टूट पड़ीं।
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इस हमले में नगला भट्टू निवासी युवक अनुभव को मधुमक्खियों ने शरीर पर कई जगह डंक मार दिए, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका उपचार चल रहा है।
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सोमवार दोपहर सर्किट हाउस परिसर में सामान्य गतिविधियां चल रही थीं और कुछ स्कूली छात्र भी वहां घूमने आए थे। इसी दौरान एक युवक ने परिसर में लगे मधुमक्खियों के छत्ते से छेड़छाड़ कर दी। छत्ते में हलचल होते ही मधुमक्खियों का झुंड बाहर निकला और आसपास मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने सुरक्षित स्थानों में छिपकर जान बचाई, जबकि कई लोग डंक लगने से घायल हो गए।
साहिल व उन्नति भी हुए घायल, आरोपियों की तलाश शुरू
इस हमले की चपेट में आने से नगला भट्टू निवासी अनुभव की हालत ज्यादा बिगड़ गई और वह डंक के असर से बेहोश हो गया। वहीं दूसरी ओर, परिसर में मौजूद साहिल कुशवाह व उन्नति को भी मधुमक्खियों ने काट लिया, जिससे वे जख्मी हो गए। घटना के बाद छत्ते से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस घटना के संबंध में अन्य जानकारी जुटा रही है। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि मधुमक्खियों के छत्ते से छेड़छाड़ करने वाले युवकों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।
इस हमले की चपेट में आने से नगला भट्टू निवासी अनुभव की हालत ज्यादा बिगड़ गई और वह डंक के असर से बेहोश हो गया। वहीं दूसरी ओर, परिसर में मौजूद साहिल कुशवाह व उन्नति को भी मधुमक्खियों ने काट लिया, जिससे वे जख्मी हो गए। घटना के बाद छत्ते से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस घटना के संबंध में अन्य जानकारी जुटा रही है। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि मधुमक्खियों के छत्ते से छेड़छाड़ करने वाले युवकों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।
मेडिकल कॉलेज व विश्वविद्यालय में भी कर चुकी हैं हमला
शहर में मधुमक्खियों के हमले की यह पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व यह झुंड मेडिकल कॉलेज व चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में भी लोगों पर हमला कर चुके है। महज चार दिन पहले मेडिकल कॉलेज के कुछ चिकित्सक जब सड़क पर टहल रहे थे तब मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में भी मधुमक्खियों के हमले में कई लोग जख्मी हो चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है।
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शहर में मधुमक्खियों के हमले की यह पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व यह झुंड मेडिकल कॉलेज व चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में भी लोगों पर हमला कर चुके है। महज चार दिन पहले मेडिकल कॉलेज के कुछ चिकित्सक जब सड़क पर टहल रहे थे तब मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में भी मधुमक्खियों के हमले में कई लोग जख्मी हो चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है।
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