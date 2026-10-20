{"_id":"6ad7009ec7243193a50a6429","slug":"meerut-honeybee-attack-at-circuit-house-a-young-man-collapses-after-being-stung-dozens-of-times-admitted-to-2026-10-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सर्किट हाउस में मधुमक्खियों का हमला, दर्जनों डंक लगने पर बेहोश हेाकर गिरा युवक, अस्पताल में भर्ती कराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सर्किट हाउस में सोमवार दोपहर मधुमक्खियों के अचानक हुए हमले से अफरा-तफरी मच गई। कुछ अराजक तत्वों द्वारा छत्ते से छेड़छाड़ किए जाने के बाद मधुमक्खियां बेहद आक्रामक हो गईं और परिसर में मौजूद लोगों पर टूट पड़ीं।

Trending Videos

इस हमले में नगला भट्टू निवासी युवक अनुभव को मधुमक्खियों ने शरीर पर कई जगह डंक मार दिए, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका उपचार चल रहा है।



विज्ञापन

विज्ञापन

सोमवार दोपहर सर्किट हाउस परिसर में सामान्य गतिविधियां चल रही थीं और कुछ स्कूली छात्र भी वहां घूमने आए थे। इसी दौरान एक युवक ने परिसर में लगे मधुमक्खियों के छत्ते से छेड़छाड़ कर दी। छत्ते में हलचल होते ही मधुमक्खियों का झुंड बाहर निकला और आसपास मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने सुरक्षित स्थानों में छिपकर जान बचाई, जबकि कई लोग डंक लगने से घायल हो गए।



विज्ञापन

साहिल व उन्नति भी हुए घायल, आरोपियों की तलाश शुरू

इस हमले की चपेट में आने से नगला भट्टू निवासी अनुभव की हालत ज्यादा बिगड़ गई और वह डंक के असर से बेहोश हो गया। वहीं दूसरी ओर, परिसर में मौजूद साहिल कुशवाह व उन्नति को भी मधुमक्खियों ने काट लिया, जिससे वे जख्मी हो गए। घटना के बाद छत्ते से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस घटना के संबंध में अन्य जानकारी जुटा रही है। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि मधुमक्खियों के छत्ते से छेड़छाड़ करने वाले युवकों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।

