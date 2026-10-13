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मेरठ: नवरात्रि पर कक्षा 7 की अनुष्का बनीं एक दिन की ईओ, मवाना नगर पालिका की संभाली कमान; जानीं जनसमस्याएं

Tue, 13 Oct 2026 12:19 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 13 Oct 2026 12:19 PM IST
सार

नवरात्रि पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की कक्षा सात की छात्रा अनुष्का एक दिन की ईओ बनीं । मवाना नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर ईओ की कुर्सी संभाली और प्रशासनिक कामकाज समझा । जनसमस्याओं और सफाई व्यवस्था से जुड़ी फाइलें देखीं, आवश्यक पत्रावलियों पर हस्ताक्षर किए ।
 

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Meerut: Class 7 Student Anushka Becomes One-Day Executive Officer of Mawana Municipality
अनुष्का बनी एक दिन की ईओ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के मवाना में नवरात्रि पर्व के अवसर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की कक्षा सात की छात्रा अनुष्का को एक दिन के लिए नगर पालिका परिषद का अधिशासी अधिकारी (ईओ) बनाया गया। इस दौरान अनुष्का ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर ईओ की कुर्सी संभाली और विभागीय कामकाज को समझा। उन्होंने जनसमस्याओं और सफाई व्यवस्था से संबंधित फाइलों का अवलोकन किया। नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत कर प्रशासनिक कार्यप्रणाली की जानकारी दी।

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एक दिन की ईओ बनकर समझा प्रशासनिक कामकाज
नवरात्रि के अवसर पर आयोजित इस पहल के तहत अनुष्का को मवाना नगर पालिका परिषद में एक दिन के लिए ईओ की जिम्मेदारी दी गई। कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी की कुर्सी संभाली और विभाग के कामकाज को करीब से जाना।

इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें नगर पालिका की कार्यप्रणाली, विभागीय जिम्मेदारियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में बताया।

 
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जनसमस्याओं और सफाई व्यवस्था की फाइलें देखीं
अनुष्का ने नगर पालिका में जनसमस्याओं और सफाई व्यवस्था से जुड़ी फाइलों का अवलोकन किया। उन्होंने आवश्यक पत्रावलियों पर हस्ताक्षर भी किए। इस अनुभव के माध्यम से उन्हें स्थानीय निकाय के कामकाज और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को समझने का अवसर मिला।

अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया स्वागत
नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अनुष्का का स्वागत किया। उन्हें विभागीय कार्यों की जानकारी देने के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियों से भी परिचित कराया गया। नवरात्रि पर आयोजित इस पहल ने छात्रा को नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली को नजदीक से देखने और समझने का अवसर दिया।

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