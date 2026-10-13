मेरठ: बदहाल सड़कों से लोग परेशान, हरमन सिटी की 10 कॉलोनियों का रास्ता जर्जर, प्रह्लाद नगर में नाले का पानी

बागपत रोड को मलियाना स्थित केदार कुंज से जोड़ने वाला संपर्क मार्ग हरमन सिटी की 10 कॉलोनियों के निवासियों के लिए प्रमुख रास्ता है। इसके बावजूद सड़क की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश होने या पानी जमा होने पर सड़क पर कीचड़ फैल जाता है और जगह-जगह जलभराव हो जाता है।

स्कूली बच्चों और नौकरीपेशा लोगों को परेशानी सड़क की खराब स्थिति का खामियाजा स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और नौकरीपेशा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक, रोजाना इस मार्ग से गुजरना जोखिम भरा हो गया है। बारिश के बाद हालात और खराब हो जाते हैं। स्थानीय नागरिक मनोज पाठक, देशमन लाल, परवींद्र और मनोज कुमार सहित अन्य लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर नगर निगम में कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लोगों ने संबंधित अधिकारियों से जल्द सड़क बनवाने की मांग की है।

गोलाकुआं की पुलिया चौक, प्रह्लाद नगर में भरा पानी

मेरठ के गोलाकुआं क्षेत्र में पुलिया दोबारा चौक होने से नाले का पानी प्रह्लाद नगर में भर गया। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा पार्षद अभिनव अरोड़ा के अनुसार, उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को समस्या की जानकारी दी थी, लेकिन जलभराव दूर नहीं हुआ।



पार्षद ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे नगर स्वास्थ्य अधिकारी को भी सूचना दी गई। वह शिकायत लेकर नगर निगम परिसर भी पहुंचे, लेकिन वहां कोई अधिकारी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रामलीला का आयोजन भी होता है, ऐसे में जलभराव की समस्या का समाधान जरूरी है। पार्षद ने मामले की शिकायत महापौर से करने की बात कही है।



नगर निगम मंगलवार को भेजेगा टीम

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमर सिंह ने बताया कि पार्षद ने सुपर सकर मशीन भेजने की मांग की थी। इस पर कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान नहीं होने पर मंगलवार को दोबारा टीम भेजी जाएगी।



अब स्थानीय लोगों को सड़क निर्माण और जलभराव से राहत मिलने का इंतजार है।