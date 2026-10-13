मेरठ सेंट्रल मार्केट मामला: 16 हजार संपत्तियों पर खतरा, 24 अक्टूबर को व्यापारियों का प्रदर्शन

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16 हजार से अधिक संपत्तियों पर सीलिंग की आशंका

सेंट्रल मार्केट से शुरू हुआ ध्वस्तीकरण का मामला अब शहर के अन्य कारोबारियों और संपत्ति मालिकों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। व्यापारियों के बीच आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जोन ए की 16 हजार से अधिक संपत्तियों पर सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है।



इसके अलावा, उल्देपुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जल्द किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, संपत्तियों की वास्तविक संख्या, कार्रवाई का दायरा और समयसीमा को लेकर संबंधित प्राधिकरण की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।



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24 अक्टूबर को बड़े प्रदर्शन का एलान

सीलिंग और ध्वस्तीकरण की आशंकाओं के बीच संयुक्त व्यापार संघ के एक गुट ने 24 अक्टूबर को बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है। व्यापारियों का कहना है कि इस प्रकरण से कारोबार और संपत्ति मालिकों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ी है।



वहीं, संयुक्त व्यापार संघ के दूसरे गुट ने कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने की बात कही है। दोनों गुटों के रुख में अंतर के बावजूद व्यापारियों के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है।





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