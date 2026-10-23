बिजनौर: विपिन की मौत के बाद मारपीट का वीडियो वायरल, अंतिम संस्कार रोक थाने पहुंचे ग्रामीण; पुलिस से नोकझोंक

सीओ ने पहले हादसे में मौत होने की बात कही थी

इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर घटना के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि विपिन की मौत मारपीट से नहीं हुई। सीओ के अनुसार, ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर पीछा किया था। भागने के दौरान ठोकर लगने से वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया था। इसके बाद पुलिस उसे सामुदायिक अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया था।



वहीं, अब कथित मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद परिजन और ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अमित किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मौत के वास्तविक कारण और वायरल वीडियो से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों से होगी।