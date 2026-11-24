यूपी: गंगा एक्सप्रेसवे किनारे बनेगी एल्युमीनियम कैन फैक्टरी, सीएम योगी मेरठ में करेंगे प्लांट का शिलान्यास
मेरठ के बिजौली में गंगा एक्सप्रेसवे किनारे विकसित हो रहे औद्योगिक गलियारे में बॉल इंडिया एल्युमीनियम पेय पदार्थ कैन बनाने का प्लांट लगाएगी। 25 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल माध्यम से प्लांट का शिलान्यास करेंगे। पहले चरण में जिले में 506 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना है, जबकि प्रशासन अब तक करीब 212 हेक्टेयर जमीन ही कब्जे में ले पाया है।
विस्तार
गंगा एक्सप्रेसवे किनारे विकसित हो रहे औद्योगिक गलियारे में अब औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने की तैयारी है। बिजौली में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (आईएमएलसी) में वैश्विक कंपनी बॉल कॉरपोरेशन से जुड़ी बॉल इंडिया एल्युमीनियम से पेय पदार्थों के कैन बनाने का प्लांट स्थापित करेगी। 25 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल माध्यम से इस प्लांट का शिलान्यास करेंगे। कंपनी ने परियोजना के लिए विकास कार्य शुरू कर दिए हैं।
शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। इसके लिए मौके पर पंडाल लगाया गया है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और 100 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें कंपनी के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी, राज्य मंत्री और क्षेत्र के किसान भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ेंगे।
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212 हेक्टेयर जमीन पर विकसित हो रहा औद्योगिक क्लस्टर
गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मेरठ के बिजौली क्षेत्र में औद्योगिक नगरी विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए खरखौदा-बिजौली क्षेत्र में किसानों से जमीन ली गई है। प्रशासन अब तक करीब 212 हेक्टेयर भूमि अपने कब्जे में ले पाया है। इसी क्षेत्र में आईएमएलसी विकसित किया जा रहा है, जहां बॉल इंडिया अपना प्लांट स्थापित करेगी।
बॉल इंडिया का यह प्लांट एल्युमीनियम से पेय पदार्थों के कैन बनाने के लिए होगा। कंपनी के यहां निवेश से मेरठ में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहा यह क्लस्टर आने वाले समय में उद्योगों और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी गतिविधियों का केंद्र बन सकता है।
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11 जिलों में औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 11 जिलों में औद्योगिक गलियारा विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मेरठ जिले में पहले चरण में 506 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और विकास से जुड़ी प्रक्रिया चल रही है।
हालांकि, अभी प्रशासन करीब 212 हेक्टेयर जमीन ही अपने कब्जे में ले पाया है। ऐसे में प्रस्तावित 506 हेक्टेयर औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए आगे भी जमीन जुटाने और विकास कार्यों को गति देने की जरूरत होगी।
बॉल इंडिया के प्लांट का शिलान्यास इस औद्योगिक परियोजना की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे मेरठ में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है।