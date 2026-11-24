11 जिलों में औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 11 जिलों में औद्योगिक गलियारा विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मेरठ जिले में पहले चरण में 506 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और विकास से जुड़ी प्रक्रिया चल रही है।



हालांकि, अभी प्रशासन करीब 212 हेक्टेयर जमीन ही अपने कब्जे में ले पाया है। ऐसे में प्रस्तावित 506 हेक्टेयर औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए आगे भी जमीन जुटाने और विकास कार्यों को गति देने की जरूरत होगी।



बॉल इंडिया के प्लांट का शिलान्यास इस औद्योगिक परियोजना की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे मेरठ में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है।