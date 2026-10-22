बागपत: हिंडन नदी में डूबे 25 वर्षीय अमित का शव मिला, पुल के नीचे फंसा था; दो दिन से चल रही थी तलाश
Updated Thu, 22 Oct 2026 03:53 PM IST
बागपत के बालैनी में हिंडन नदी में मछली पकड़ते समय डूबे 25 वर्षीय अमित वाल्मीकि का शव गुरुवार सुबह पुल के नीचे फंसा मिला। पीएसी और स्थानीय गोताखोरों ने शव बाहर निकाला।
विस्तार
बागपत के बालैनी क्षेत्र में हिंडन नदी में डूबे 25 वर्षीय युवक का शव दो दिन बाद गुरुवार सुबह बरामद हुआ। युवक मंगलवार शाम नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नदी में गिर गया और डूब गया।
पुलिस, स्थानीय गोताखोरों और पीएसी के गोताखोरों ने उसकी तलाश की थी, लेकिन उसका पता नहीं चल सका था। गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों को उसका शव हिंडन नदी के पुल के नीचे फंसा दिखाई दिया। इसके बाद पीएसी और स्थानीय गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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जानी क्षेत्र के रावा मोहम्मदपुर गांव निवासी 25 वर्षीय अमित वाल्मीकि पुत्र राजपाल मंगलवार शाम बालैनी क्षेत्र में हिंडन नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरा। पानी में डूबने के बाद वह दिखाई नहीं दिया।
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की तलाश के लिए स्थानीय गोताखोरों की मदद ली गई, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उसका पता नहीं चल सका।
स्थानीय स्तर पर तलाश में सफलता नहीं मिलने पर पीएसी के गोताखोरों को भी बुलाया गया। उन्होंने मोटरबोट की मदद से हिंडन नदी में युवक की तलाश की। इसके बावजूद मंगलवार और बुधवार को उसका पता नहीं चल सका। युवक के नदी में डूबने के बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। परिवार और स्थानीय लोग उसके मिलने का इंतजार कर रहे थे।
पुल के नीचे फंसा मिला शव
गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों को हिंडन नदी के पुल के नीचे एक शव फंसा दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलने पर पीएसी के गोताखोर और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने मिलकर शव को नदी से बाहर निकाला। शव की पहचान रावा मोहम्मदपुर निवासी अमित वाल्मीकि के रूप में हुई। युवक का शव मिलने की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव
शव बरामद होने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। पंचनामा भरने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अमित की मौत से परिवार में शोक छा गया।