बागपत: हिंडन नदी में डूबे 25 वर्षीय अमित का शव मिला, पुल के नीचे फंसा था; दो दिन से चल रही थी तलाश

मछली पकड़ते समय नदी में गिरा युवक जानी क्षेत्र के रावा मोहम्मदपुर गांव निवासी 25 वर्षीय अमित वाल्मीकि पुत्र राजपाल मंगलवार शाम बालैनी क्षेत्र में हिंडन नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरा। पानी में डूबने के बाद वह दिखाई नहीं दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की तलाश के लिए स्थानीय गोताखोरों की मदद ली गई, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उसका पता नहीं चल सका।

पीएसी के गोताखोरों ने भी चलाया तलाशी अभियान

स्थानीय स्तर पर तलाश में सफलता नहीं मिलने पर पीएसी के गोताखोरों को भी बुलाया गया। उन्होंने मोटरबोट की मदद से हिंडन नदी में युवक की तलाश की। इसके बावजूद मंगलवार और बुधवार को उसका पता नहीं चल सका। युवक के नदी में डूबने के बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। परिवार और स्थानीय लोग उसके मिलने का इंतजार कर रहे थे।



पुल के नीचे फंसा मिला शव

गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों को हिंडन नदी के पुल के नीचे एक शव फंसा दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलने पर पीएसी के गोताखोर और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने मिलकर शव को नदी से बाहर निकाला। शव की पहचान रावा मोहम्मदपुर निवासी अमित वाल्मीकि के रूप में हुई। युवक का शव मिलने की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।



पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

शव बरामद होने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। पंचनामा भरने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अमित की मौत से परिवार में शोक छा गया।