अमृत सरोवर में नहाने के दौरान डूबा युवक, 5:30 घंटे बाद मिला शव

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ग्रामीणों और गोताखोरों ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उनका सुराग नहीं मिला। सफलता नहीं मिलने पर शाम 6:30 बजे 36 वाहिनी पीएसी रामनगर वाराणसी फ्लड कंपनी बी दल टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 45 मिनट की तलाश के शाम 7:30 बजे शव बरामद हुआ।उसरी खुर्द दलित बस्ती निवासी शंकर ने बताया कि उनका बेटा डिंपल कुमार दोपहर करीब दो बजे गांव निवासी एक युवक के साथ बाइक से अमृत सरोवर पहुंचा था। सरोवर के किनारे बाइक खड़ी कर कपड़े रखे और नहाने के लिए सरोवर में उतर गया। नहाते समय वह सरोवर के बीच गहरे पानी में चला गया और अचानक डूबकर लापता हो गया।थाना प्रभारी निरीक्षक रामायण सिंह ने बताया कि युवक की तलाश में 36 वाहिनी पीएसी रामनगर वाराणसी फ्लड कंपनी बी दल टीम से मदद मांगी गई। इसके बाद टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 7:30 बजे शव बरामद हुआ।