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अमृत सरोवर में नहाने के दौरान डूबा युवक, 5:30 घंटे बाद मिला शव

Tue, 06 Oct 2026 01:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:13 AM IST
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Youth drowns while bathing in Amrit Sarovar; body recovered after 5.5 hours.
दोहरीघाट थाना क्षेत्र के ऊसरी खुर्द गांव स्थित अमृत सरोवर में युवक के डूबने के बाद जुटी भीड़। स
अमिला। दोहरीघाट थाना क्षेत्र के ऊसरी खुर्द गांव स्थित अमृत सरोवर में सोमवार की दोपहर दो बजे नहाने के दौरान डिंपल कुमार (37) गहरे पानी में डूब गए।
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ग्रामीणों और गोताखोरों ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उनका सुराग नहीं मिला। सफलता नहीं मिलने पर शाम 6:30 बजे 36 वाहिनी पीएसी रामनगर वाराणसी फ्लड कंपनी बी दल टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 45 मिनट की तलाश के शाम 7:30 बजे शव बरामद हुआ।
उसरी खुर्द दलित बस्ती निवासी शंकर ने बताया कि उनका बेटा डिंपल कुमार दोपहर करीब दो बजे गांव निवासी एक युवक के साथ बाइक से अमृत सरोवर पहुंचा था। सरोवर के किनारे बाइक खड़ी कर कपड़े रखे और नहाने के लिए सरोवर में उतर गया। नहाते समय वह सरोवर के बीच गहरे पानी में चला गया और अचानक डूबकर लापता हो गया।
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थाना प्रभारी निरीक्षक रामायण सिंह ने बताया कि युवक की तलाश में 36 वाहिनी पीएसी रामनगर वाराणसी फ्लड कंपनी बी दल टीम से मदद मांगी गई। इसके बाद टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 7:30 बजे शव बरामद हुआ।

दोहरीघाट थाना क्षेत्र के ऊसरी खुर्द गांव स्थित अमृत सरोवर में युवक के डूबने के बाद जुटी भीड़। स

दोहरीघाट थाना क्षेत्र के ऊसरी खुर्द गांव स्थित अमृत सरोवर में युवक के डूबने के बाद जुटी भीड़। स

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