Mau News: वेदांत क्रिकेट क्लब ने मऊ क्रिकेट एकेडमी को 156 रनों से हराया

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मैच में वेदांत क्रिकेट क्लब मऊ के कप्तान विवेक सिंह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजों ने इस निर्णय को सही साबित करते हुए निर्धारित 40 ओवरों में 9 विकेट खोकर 316 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। टीम की ओर से अवनीश कुंवर ने बेहतरीन 68 रन और ज़ीशान अहमद ने 56 रनों की शानदार पारी खेली। इनके अलावा यश रघुवंशी ने 38, आर्यन प्रजापति ने 34, राज रतन ने 22, मिथुन चौहान ने 18 और कप्तान विवेक सिंह ने 13 रनों का योगदान दिया, जबकि मऊ क्रिकेट एकेडमी की तरफ से अतिरिक्त के रूप में 58 रन दिए गए। गेंदबाजी में मऊ क्रिकेट एकेडमी की ओर से आदर्श और सौरभ यादव को दो-दो विकेट मिले, वहीं अस्मिता यादव, करण सिंह, आयुष और हरिकिशन ने एक-एक विकेट हासिल किया।317 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मऊ क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने मात्र 56 रन के स्कोर पर ही अपने तीन महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इसके बाद आयुष ने जिम्मेदारी संभाली और 54 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से सहयोग न मिलने के कारण पूरी टीम 33.4 ओवरों में 160 रन पर ही सिमट गई। टीम के लिए सुमित ने 30, दीपक यादव ने 13 और सोनू ने 10 रन बनाए, जबकि अतिरिक्त के 28 रन मिले। वेदांत क्रिकेट क्लब की ओर से प्रवीण चौरसिया ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट चटकाए, वहीं यश रघुवंशी व अश्वनी मौर्य ने दो-दो और ज़ीशान अहमद ने एक विकेट हासिल किया। 38 रन बनाने के साथ ही दो विकेट चटकाने वाले वेदांत क्रिकेट क्लब के यश रघुवंशी को ''मैन ऑफ द मैच'' चुना गया। मैच में अंपायरिंग की भूमिका आर्यन कुमार और विजय ने निभाई, जबकि स्कोरिंग शेखर सरोज ने की।