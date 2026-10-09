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Mau News: ज़ीशान के शतक से वेदांत क्लब 10 विकेट से जीता

Fri, 09 Oct 2026 11:23 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:23 PM IST
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Vedant Club won by 10 wickets thanks to Zeeshan's century.
नगर के सहादतपुरा ​स्थित मैदान पर आयोजित मैच में शाट लगाता बल्लेबाज। संवाद
नगर के सहादतपुरा स्थित मैदान पर शुक्रवार को अंडर 19 के 35-35 ओवरों के मैच में वेदांत क्रिकेट क्लब मऊ ने मऊ क्रिकेट एकेडमी को 10 विकेट से शिकस्त दी। मैच में ज़ीशान अहमद के नाबाद शतक और प्रवीण चौरसिया की घातक गेंदबाजी की बदौलत वेदांत क्रिकेट क्लब ने बेहद आसानी से जीत दर्ज की।
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टॉस जीतकर मऊ क्रिकेट एकेडमी के कप्तान सुमित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, उनके बल्लेबाजों ने कप्तान के इस फैसले को सही साबित नहीं किया और वेदांत क्लब की धारदार गेंदबाजी के सामने पूरी टीम 36.1 ओवरों में महज़ 146 रनों पर ढेर हो गई। टीम की ओर से अनूप ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि कप्तान सुमित ने 26, अदिति शाह ने 15 और सौरभ कुमार ने 11 रनों का योगदान दिया। 31 रन अतिरिक्त के रूप में मऊ क्रिकेट एकेडमी के खाते में जुड़े।
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वेदांत क्रिकेट क्लब की ओर से प्रवीण चौरसिया ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। अमूल्य सिंह को 2 सफलताएं मिलीं, जबकि यादवेन्द्र, शेखर सरोज और यश रघुवंशी ने एक-एक विकेट लिया।
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147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे वेदांत क्रिकेट क्लब के ज़ीशान अहमद और अवनीश कुमार ने बिना 13.5 ओवरों में ही मैच समाप्त कर दिया। ज़ीशान अहमद ने मैदान के चारों ओर चौके-छक्के जड़ते हुए 100 रनों की दर्शनीय पारी खेली, वहीं दूसरे छोर पर अवनीश कुमार 22 रन बनाकर नाबाद रहे। मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रवीण चौरसिया और ज़ीशान अहमद को संयुक्त रूप से ''मैन ऑफ द मैच'' चुना गया। मैच में अंपायरिंग की भूमिका राज रतन और फरहान ने निभाई, जबकि अमरीश ने स्कोरर का दायित्व संभाला।
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