Mau News: नीम के पेड़ से टकराकर दुकान के बरामदे में घुसा ट्रेलर

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थाना क्षेत्र के पहसा बाजार में सोमवार की रात लगभग 11 बजे मऊ की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर सड़क के किनारे स्थित नीम के पेड़ से टकराते हुए दुकान में घुस गया। टक्कर इतनी तेज थी कि नीम का पेड़ कई खंडों में टूट गया। तेज आवाज से अगल-बगल लोग बाहर निकले। संयोग था कि दुकान के बरामदे में कोई सोया नहीं था। ट्रेलर के चालक व उसके सहयोगी ने कूद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। थानाध्यक्ष भगवान राम ने बताया कि ट्रेलर सीज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।