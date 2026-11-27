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लोग बाइक से उतरकर पैदल ही गंतव्य की ओर रवाना होने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस, कराया यातायात बहाल जाम की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने पहले वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से निकालने का प्रयास किया और टैंकर को हटवाने की व्यवस्था की। काफी मशक्कत के बाद टैंकर को ओवरब्रिज से हटाया गया, तब जाकर यातायात सामान्य हो सका।वहीं शहर के तमसा नदी पुल और ओवरब्रिज के बीच में एक निजी बस के खराब होने से यहां दोपहर एक बजे जाम लग गया। इससे करीब 30 मिनट भीटी तक और दूसरी ओर बलिया मोड़ तक जाम की समस्या बन गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बस को हटवाया, जिसके बाद जाम हट सका। इस दौरान करीब आधा घंटा तक जाम की समस्या से वाहन चालक जूझते रहे। इस बाबत प्रभारी कोतवाल सुभाष ने बताया कि दोनों मार्ग पर वाहनों के बीच रास्ते में खराब हो जाने के चलते यह समस्या हुई थी। इन्हें हटाने के बाद जाम खत्म हो गया और यातायात सुचारु रूप से बहाल कर दिया गया है।