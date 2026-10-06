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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Tips to avoid digital arrest and OTP fraud

Mau News: डिजिटल अरेस्ट और ओटीपी फ्रॉड से बचने के दिए गए टिप्स

Tue, 06 Oct 2026 01:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:09 AM IST
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Tips to avoid digital arrest and OTP fraud
रेलवे स्टेशन साइबर अभाव से बचाव को लेकर यात्रियों  को जागरूक करती साइबर थाने की टीम के सदस्य। स
मऊ। साइबर अपराध जागरूकता माह के तहत सोमवार को मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
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साइबर सेल की टीम ने स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों और रेल कर्मचारियों को तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रति सतर्क किया।
साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेष सिंह ने बताया कि टीम ने ओटीपी फ्रॉड, बैंक खाते से संबंधित ठगी, फर्जी जॉब ऑफर, लॉटरी और इनाम के नाम पर होने वाली साइबर ठगी के साथ ही हाल के दिनों में सामने आ रहे डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी।

साइबर टीम ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी अज्ञात या संदिग्ध व्यक्ति के साथ बैंक खाते की जानकारी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन या ओटीपी साझा न करें। व्हाट्सएप, एसएमएस और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त किसी भी संदिग्ध लिंक या एपीके फाइल पर क्लिक करने से बचें।
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टीम ने बताया कि पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बनकर की जाने वाली फर्जी वीडियो कॉल अथवा धमकी से घबराने की जरूरत नहीं है। संवाद
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