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कार्यक्रम के अध्यक्षीय संबोधन में नगर पालिका परिषद मऊ के अध्यक्ष अरशद जमाल ने कहा कि शहर में संविधान और सामाजिक सरोकारों से जुड़े ऐसे कार्यक्रमों की बेहद आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि संविधान केवल किताब नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्य मानवता की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। कार्यक्रम को संविधान संकल्प दिवस के रूप में आयोजित किया गया, इसमें शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की।संस्था के संरक्षक जमाल अख्तर अर्पण ने संस्था की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक की गतिविधियों, संघर्षों, उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉ. ज्याउल्लाह अंसारी ने कहा कि भारतीय संविधान दुनिया के सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण संविधानों में से एक है, जो विविधताओं से भरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है।संस्था की मऊ इकाई के जिलाध्यक्ष अरविन्द मूर्ति ने कहा कि संविधान की वास्तविक सफलता तभी है, जब उसके प्रावधानों और मूल्यों को व्यवहार में अक्षरशः लागू किया जाए।कार्यक्रम में मौलवी इफ्तेखार, खेसाल अहमद, मौलवी फौजान, मौलवी परवेज, मौलवी राशिद असरार, मज़हर मेजर, मोहम्मद साजिद, शाकिर खान ब्रिकेश कुमार उपस्थित रहे।