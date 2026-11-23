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मॉक ड्रिल में हवाई हमले की काल्पनिक स्थिति उत्पन्न कर लोगों को बताया गया कि ऐसी परिस्थितियों में स्वयं को सुरक्षित रखते हुए किस प्रकार बचाव के उपाय अपनाए जाएं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लेने, घबराहट से बचने तथा प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के प्रति जागरूक किया गया।अभ्यास के दौरान भवनों में आग लगने की काल्पनिक स्थिति पर अग्निशमन विभाग की टीम ने राहत एवं बचाव कार्य का प्रदर्शन किया। अग्निशमन कर्मियों ने आग पर नियंत्रण करने, प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षित तरीके से पहुंचने तथा आग से प्रभावित लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया दिखाई।स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की टीम ने घायलों को प्राथमिक उपचार देने, स्थिति के अनुसार उपचार की प्राथमिकता तय करने तथा एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। पुलिस विभाग ने सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने तथा भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था का प्रदर्शन किया। राजस्व, आपदा एवं नागरिक सुरक्षा टीमों ने राहत एवं बचाव कार्यों के समन्वय, सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों में आपदा के प्रति जागरूकता, परिवहन विभाग ने सुरक्षित आवागमन, विद्युत विभाग ने विद्युत सुरक्षा तथा नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं के प्रति अपने दायित्वों का प्रदर्शन किया। होमगार्ड एवं सैनिक कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों ने भी पूरी तत्परता से प्रतिभाग किया।मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में जनहानि को न्यूनतम करना, नागरिकों को सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना तथा विभागों को किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए तैयार रखना रहा।