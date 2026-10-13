सत्ता का संग्राम: मऊ सदर में जनता का कैसा है मूड? जानें चुनाव से पहले मुद्दों की जमीनी हकीकत; देखें रिपोर्ट

2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले, अमर उजाला की 'सत्ता का संग्राम' टीम ने मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। टीम ने व्यापारियों, किसानों, युवाओं और स्थानीय महिलाओं से चुनावी मुद्दों और क्षेत्र के विकास पर चर्चा की। मुख्तार अंसारी के बाद उनके पुत्र अब्बास अंसारी विधायक हैं।

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अमर उजाला के 'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम के तहत मऊ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश की चर्चित सीटों में से एक है, जहां मुख्तार अंसारी के बाद उनके पुत्र अब्बास अंसारी विधायक हैं। कार्यक्रम में युवाओं और छात्राओं से महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर बात की गई। छात्र-छात्राओं और शिक्षिकाओं ने योगी सरकार के कार्यकाल में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार बताया। उनका कहना था कि पहले की तुलना में अब महिलाएं अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं। सड़कों पर निकलने पर लोगों पर दबाव बनता है, जिससे लड़कियों का डर कम हुआ है। एक छात्रा ने बताया कि योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लड़कियां आजादी से बाहर निकल सकती हैं। विधायक अब्बास अंसारी के कामकाज को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। कुछ छात्रों ने उनके काम को "उतना अच्छा नहीं" बताया। उनका आरोप था कि विकास कार्य उनके अपने इलाकों में अधिक हुए हैं, जबकि हिंदू बहुल क्षेत्रों में कम विकास हुआ है। एक छात्रा ने अब्बास अंसारी को 10 में से मात्र पांच नंबर दिए। एक शिक्षिका ने बताया कि मऊ की तस्वीर काफी बदली है और सुरक्षा के मामले में काफी बेहतर हुआ है।मऊ के युवाओं से विकास और चुनावी मुद्दों पर बात की गई। छात्रों ने पिछले पांच साल में मऊ की तस्वीर में काफी बदलाव बताया। उन्होंने राज्य सरकार के कई परियोजनाएं और विकास कार्यों की सराहना की। युवाओं के अनुसार, योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज लगभग खत्म हो गया है। सड़कों की स्थिति सुधरी है और बेघर लोगों को आवास मिले हैं। एक अर्थशास्त्र के छात्र ने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 400 रुपये से बढ़कर 1,78,000 रुपये हो गई है। 2017 में ग्रॉस स्टेट जीएसटीपी 12 लाख करोड़ रुपये था, जो अब 44 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उत्तर प्रदेश की 9 फीसदी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही है। राज्य का पूंजीगत व्यय गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर है। योगी सरकार के प्रमुख कार्यों में बुनियादी ढांचे का विस्तार और औद्योगीकरण शामिल है। आईटी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में बड़ा निवेश आया है।मऊ की जनता ने अपने विचार साझा किए। लोगों ने स्थानीय नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वर्तमान विधायक के कामकाज पर सवाल उठाए, लेकिन मंत्री ए के शर्मा के प्रयासों की प्रशंसा की। जनता का कहना है कि वर्तमान विधायक ने काम नहीं किया है। हालांकि, यूपी के मंत्री ए के शर्मा ने बहुत काम कराया है। शीतलाम मंदिर का काम भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। नई पीढ़ी चाहती है कि क्षेत्र का स्थानीय नेता हो, जिससे स्थानीय विकास हो सके। लोगों ने अब मन बना लिया है कि वे स्थानीय व्यक्ति को वोट देकर विधानसभा भेजेंगे। उनका मानना है कि स्थानीय विधायक ही उनकी समस्याओं को देखेगा और शहर का विकास करेगा। चुनाव के समय जातीय समीकरण मुद्दा बन जाता है, लेकिन अब लोग इससे ऊपर उठना चाहते हैं। मऊ का पूरा कारोबार साड़ी उद्योग पर आधारित है। लोगों ने बताया कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। अब व्यापारी बैंक जाने से डरते नहीं हैं। पुलिस प्रशासन ने इस पर अच्छा काम किया है।मऊ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मऊ के महादेवा घाट पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों ने शहर में हुए विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी चुनाव के मुद्दों पर अपनी राय रखी। लोगों ने बताया कि शहरी नगर विकास मंत्री ए के शर्मा के नेतृत्व में मऊ में बहुत विकास हुआ है। महादेवा घाट एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बन गया है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था में काफी सुधार आया है। अपराधियों का संरक्षण खत्म हो गया है और कोई अपराधी सड़कों पर नहीं दिखता। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, जहां सीएमओ धनंजय सिंह के नेतृत्व में अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हैं। पहले की तरह अब कोई दलाल अस्पताल में नहीं दिखता। हालांकि, मऊ के विधायक अब्बास अंसारी के कामकाज पर लोगों ने निराशा व्यक्त की। उनका कहना था कि विधायक जेल में रहते हैं और जनता के बीच नहीं रहते। जनता ने अब्बास अंसारी के कामकाज को "बेकार" बताया और उन्हें 10 में से शून्य नंबर दिए। लोगों को ऐसा नेता चाहिए जो युवा हो, गरीबों के बीच बैठे और जिससे आसानी से मिला जा सके। एक चिकित्सा प्रतिनिधि ने कहा कि कल्पना राय और ए के शर्मा ने ही मऊ में विकास किया है।टीम ने मऊ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके का दौरा किया। उन्होंने किसानों से पिछले पांच साल में हुए विकास और उनकी स्थितियों में बदलाव पर बात की। किसानों ने सरकारी योजनाओं के लाभ और स्थानीय विधायक के कामकाज पर अपनी राय रखी। किसानों ने बताया कि सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है। किसान सम्मान निधि सीधे उनके खाते में आती है। विकास भवन से बीज और दवा छिड़काव के लिए सामग्री मिलती है। ट्यूबवेल पर बिजली का बिल निशुल्क है। काली पाइप भी अच्छी सब्सिडी पर मिलती है। एक किसान ने बताया कि उसने सब्सिडी पर पाइप का लाभ उठाया है। किसानों ने योगी सरकार के कानून व्यवस्था और ईमानदारी की प्रशंसा की। किसानों ने योजनाओं का लाभ न मिलने का मुख्य कारण जागरूकता की कमी बताया। वे पारंपरिक खेती करते हैं और विकास भवन तक जाने में रुचि नहीं दिखाते। किसानों ने विधायक अब्बास अंसारी के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया। युवा किसानों ने सरकार से सीधे जुड़ने और प्रचार-प्रसार बढ़ाने की मांग की।