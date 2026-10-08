सत्ता का संग्राम: घोसी विधानसभा में विधायक और सरकार के कामकाज से लोग कितने संतुष्ट? देखें जनता की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच बीच अमर उजाला की टीम 'सत्ता का संग्राम' अभियान के तहत मऊ जिले की घोसी विधानसभा क्षेत्र पहुंची। इस दौरान टीम ने किसानों, युवाओं और स्थानीय निवासियों से आगामी चुनावों के मुद्दों और क्षेत्र के विकास पर खुलकर बातचीत की।

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मऊ जिले के घसी विधानसभा क्षेत्र में व्यापारियों से बात की। सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली है। इस कारण यहां चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो गया है। व्यापारियों के लिए विकास कार्य और उनके मुद्दे चर्चा का विषय रहे। व्यापारियों ने पिछले पांच साल में सुरक्षा में सुधार बताया। एक स्वर्णकार व्यापारी ने योगी सरकार के कानून-व्यवस्था के काम को बहुत अच्छा कहा। युवा व्यापारियों ने मुद्रा ऋण और स्वनिधि जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। वे भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। व्यापारियों ने 2027 के चुनाव में विकास के मुद्दे पर मतदान करने की बात कही। उन्हें उम्मीद है कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही यहां से भाजपा के विधायक भी होंगे। अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद गुप्ता के कार्यकाल में घसी में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। एक बुजुर्ग व्यापारी ने 80 साल के अनुभव में इतना काम कभी न होने की बात कही। 34 करोड़ रुपये का नाला बना और आरसीसी सड़कें भी बनी हैं। खेल का मैदान और पुस्तकालय जैसी कई योजनाएं भी बन रही हैं। व्यापारियों ने विधायक न होने की कमी महसूस की। उनका मानना है कि विधायक होते तो कस्बे का और अधिक विकास होता।घोसी विधानसभा क्षेत्र में जनता ने विकास, सुरक्षा और आगामी चुनाव को लेकर अपनी राय दी। सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट रिक्त है, जिससे चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है। स्थानीय लोगों ने पूर्वांचल और मऊ जनपद में हुए विकास कार्यों पर चर्चा की। नगर पंचायत तमिला के पूर्व सभासद ने बताया कि उनकी नगर पंचायत की आबादी 5 हजार से 25,000 हो गई है। उन्होंने मंत्री ए के शर्मा को दिवंगत कल्पनाथ राय के बाद मऊ में विकास का श्रेय दिया। उनके अनुसार, मऊ का कोई नगर पंचायत सुविधाओं से वंचित नहीं है। एक युवा ने भी घसी में प्रधानमंत्री आवास और सड़कों जैसे विकास कार्यों को ए के शर्मा के प्रयासों का नतीजा बताया। युवा के अनुसार, चुनाव होने पर ए के शर्मा जनता की पसंद दिख रहे हैं। महिला सुरक्षा को बहुत अच्छा बताया गया, जिसमें प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की गई। एक ग्रामीण महिला ने मोदी-योगी सरकार की योजनाओं और महिला सुरक्षा को बेहतर बताया। हालांकि, उसने आधार कार्ड में फर्जीवाड़े की समस्या भी उठाई।घोसी विधानसभा क्षेत्र में जनता ने विकास, सुरक्षा और आगामी चुनाव को लेकर अपनी राय दी। सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट रिक्त है। इस कारण यहां चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है। स्थानीय लोगों ने पूर्वांचल और मऊ जनपद में हुए विकास कार्यों पर चर्चा की। नगर पंचायत तमिला के पूर्व सभासद ने बताया कि उनकी नगर पंचायत की आबादी 5 हजार से 25,000 हो गई है। उन्होंने मंत्री ए के शर्मा को दिवंगत कल्पनाथ राय के बाद मऊ में विकास का श्रेय दिया। उनके अनुसार, मऊ का कोई नगर पंचायत सुविधाओं से वंचित नहीं है। एक युवा ने भी घसी में प्रधानमंत्री आवास और सड़कों जैसे विकास कार्यों को ए के शर्मा के प्रयासों का नतीजा बताया। युवा के अनुसार, चुनाव होने पर ए के शर्मा जनता की पसंद दिख रहे हैं। महिला सुरक्षा को बहुत अच्छा बताया गया। इसमें प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की गई। एक ग्रामीण महिला ने मोदी-योगी सरकार की योजनाओं और महिला सुरक्षा को बेहतर बताया। हालांकि, उसने आधार कार्ड में फर्जीवाड़े की समस्या भी उठाई। एक महिला ने अपने घर के सामने नाले की समस्या बताई। इससे बच्चों के गिरने का डर रहता है। उसने जच्चा-बच्चा योजनाओं और टीकाकरण का लाभ मिलने की पुष्टि की। उसके पति मजदूरी करते हैं और उसकी मां को वृद्धा पेंशन मिलती है। महिला ने अपने गांव के रास्ते के विकास और बच्चों की सुरक्षा की उम्मीद जताई।