Mau News: तीन औषधियों के नमूने जांच के लिए संकलित

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औषधि निरीक्षक ने बताया कि गत 27 जून, 2026 को संकलित औषधि बोनम के27 की संकलित औषधि को प्रयोगशाला भेजा गया था। राजकीय विश्लेषक की तरफ से संकलित दवा को मानक के विपरीत पाया गया है। विज्ञापन

फर्म की संचालक कंचन शुक्ला को निर्देश दिया है कि बाजार में वितरित संबंधित औषधि को विक्रेताओं से वापस मंगाकर अपने सप्लायर को वापस करें। इसके साथ ही, औषधियों के क्रय-विक्रय एवं भंडारण से संबंधित समस्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां पांच दिवस के भीतर विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराएं। संबंधित औषधियों के नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अगली प्रक्रिया की जाएगी। औषधि निरीक्षक ने बताया कि गत 27 जून, 2026 को संकलित औषधि बोनम के27 की संकलित औषधि को प्रयोगशाला भेजा गया था। राजकीय विश्लेषक की तरफ से संकलित दवा को मानक के विपरीत पाया गया है।फर्म की संचालक कंचन शुक्ला को निर्देश दिया है कि बाजार में वितरित संबंधित औषधि को विक्रेताओं से वापस मंगाकर अपने सप्लायर को वापस करें। इसके साथ ही, औषधियों के क्रय-विक्रय एवं भंडारण से संबंधित समस्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां पांच दिवस के भीतर विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराएं। संबंधित औषधियों के नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अगली प्रक्रिया की जाएगी।

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औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, आशुतोष कुमार चौबे ने नगर के ख्वाजाजहांपुर स्थित कृष फार्मा का निरीक्षण किया। इस दौरान बोनम-के 27 संबंधित औषधि की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। साथ ही, उपलब्ध स्टॉक तथा उक्त औषधि के अन्य बैच के क्रय-विक्रय एवं भंडारण से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। इस दौरान बोनम के27 के अन्य बैच की औषधि सहित कुल तीन औषधियों के नमूने परीक्षण के लिए संकलित किए गए।