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खासकर ऑर्थराइटिस, यूरिक एसिड, घुटनों और कमर के दर्द के साथ ही फ्रोजन शोल्डर और कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस से पीड़ित मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। कल्पनाथ राय इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल के अनेक अनुभागों में शुक्रवार को कुल 1353 मरीजों को चिकित्सकों ने परामर्श दिया। इसमें हड्डी रोग विभाग में आने वाले मरीजों की संख्या 228 थी।कल्पनाथ राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के हड्डी रोग विभाग के चिकित्सक डॉ. हाजिक सिद्दीकी ने बताया कि तापमान में गिरावट के कारण पहले से जोड़ों की समस्या से परेशान मरीजों को अधिक तकलीफ महसूस हो रही है।इस मौसम में घुटनों में दर्द, अकड़न, कमर दर्द और कंधे को हिलाने में परेशानी की शिकायतें बढ़ जाती हैं। वहीं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस में छाती की पसलियों और उनके जोड़ के आसपास दर्द तथा फ्रोजन शोल्डर में कंधे की गतिविधियां सीमित होने की समस्या देखने को मिलती है।उन्होंने बताया कि ऐसे मौसम में मरीजों को ठंड से विशेष बचाव करना चाहिए। सुबह और शाम गर्म कपड़े पहनें तथा शरीर को पर्याप्त गर्म रखें। बहुत ठंडे पानी से नहाने और ठंडी हवा के सीधे संपर्क में आने से बचें।लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने या लेटे रहने के बजाय बीच-बीच में हल्की शारीरिक गतिविधियां करते रहें। नियमित रूप से टहलना और चिकित्सक की सलाह से हल्के व्यायाम करना फायदेमंद हो सकता है।डॉ. सिद्दीकी ने बताया कि यूरिक एसिड के मरीज खानपान पर विशेष ध्यान दें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अधिक प्यूरीन वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित रखें।वजन नियंत्रित रखें और बिना चिकित्सकीय परामर्श के दर्द निवारक दवाओं का सेवन न करें। जिन मरीजों को पहले से ऑर्थराइटिस या फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, वे नियमित उपचार जारी रखें। दर्द अधिक होने, सूजन आने या छाती में दर्द के साथ सांस लेने में परेशानी होने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लें।