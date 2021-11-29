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वहीं, उनके स्थान पर आजमगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) के पद पर कार्यरत पंकज श्रीवास्तव को मऊ का नया अपर पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। आजमगढ़ में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रखने वाले पंकज श्रीवास्तव जल्द ही मऊ पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

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मऊ। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से शासन स्तर पर पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इसी क्रम में बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के कुल 18 अपर पुलिस अधीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए उनकी तबादला सूची जारी की गई। इस सूची में मऊ जिले के अपर पुलिस अधीक्षक का पद भी शामिल है। जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार, वर्तमान में मऊ के अपर पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात अनूप कुमार का तबादला सोनभद्र जनपद के लिए कर दिया गया है। उन्हें सोनभद्र में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनूप कुमार ने मऊ में अपने कार्यकाल के दौरान जिले की कानून-व्यवस्था को संभालने और अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।