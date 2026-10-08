Mau News: विपक्षी दलों ने निकाली जन आक्रोश रैली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुतला फूंकने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच छीना-झपटी भी हुई। पुलिस एक पुतला अपने कब्जे में लेकर ले जाने में सफल रही, लेकिन प्रदर्शनकारियों के अलग-अलग समूहों ने पोस्टर और पुतलों को फूंका। इससे मौके पर कुछ देर तक अफरातफरी की स्थिति बनी रही।प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, वोट चोर, गद्दी छोड़, एक-एक वोट की रखवाली, लोकतंत्र की जिम्मेदारी आदि नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंककर विरोध जताया। पुतला फूंकने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच छीना-झपटी भी हुई। पुलिस एक पुतला अपने कब्जे में लेकर ले जाने में सफल रही, लेकिन प्रदर्शनकारियों के अलग-अलग समूहों ने पोस्टर और पुतलों को फूंका। इससे मौके पर कुछ देर तक अफरातफरी की स्थिति बनी रही।सगड़ी विधायक डाॅ. एचएन सिंह पटेल ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आरोप लगाया कि यह सब केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब जनता चुप बैठने वाली नहीं है। ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा और उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सपा जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव, कांग्रेस नेता देशचंद्र पांडेय, आप नेता विजय कुमार यादव, अप्पू मौर्य और चंद्रमणि यादव गुड्डू आदि ने संबोधित किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय शंकर यादव, राजेश यादव, इंद्र कैलाश यादव आदि शामिल थे।